Первый электробус успешно проехал по нескольким улицам Минска, передает телеканал «МИР 24».

Запас хода гибрида автобуса и троллейбуса составляет 12 километров. Электробус , оборудованный системой видеонаблюдения и розетками, вмещает 153 пассажира. Заряжается «транспорт будущего» на конечных остановках в течении 5-7 минут. Также возможна быстрая зарядка на обычных остановках.

«Мы убеждены, что это транспорт будущего, экологичный и экономичный. Не требует вложений сильных. Мы к началу февраля планируем выполнить городской заказ: две линии электробусные и 20 троллейбусов поставить. И они выйдут на работу», - рассказал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

По итогам интернет-голосования жители Минска решили, что в столице будут курсировать гибриды желтого цвета.