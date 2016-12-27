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На минские улицы вышел первый электробус

27.12.2016 22:38 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Первый электробус успешно проехал по нескольким улицам Минска, передает телеканал «МИР 24».

Запас хода гибрида автобуса и троллейбуса составляет 12 километров. Электробус, оборудованный системой видеонаблюдения и розетками, вмещает 153 пассажира. Заряжается «транспорт будущего» на конечных остановках в течении 5-7 минут. Также возможна быстрая зарядка на обычных остановках.

«Мы убеждены, что это транспорт будущего, экологичный и экономичный. Не требует вложений сильных. Мы к началу февраля планируем выполнить городской заказ: две линии электробусные и 20 троллейбусов поставить. И они выйдут на работу», - рассказал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

По итогам интернет-голосования жители Минска решили, что в столице будут курсировать гибриды желтого цвета.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый транспорт оборудован системой видеонаблюдения и вмещает 153 пассажира.

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