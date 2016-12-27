МИНСК, 27 дек – Sputnik. Киноактер Назиф Муич из Боснии и Герцеговины (БиГ), получивший в 2013 году приз Берлинского фестиваля за лучшую мужскую роль, продал свою награду за четыре тысячи евро.

Как сообщил Муич в интервью новостному порталу klix.ba , к этому шагу его подтолкнула нищета.

Статуэтку "Серебряный медведь" Муич, живущий в окрестностях небольшого города Луковац, продал покупателю из этих же мест днем в понедельник, правда, спустя час после завершения сделки он получил предложение от известного кинорежиссера Эмира Кустурицы, который предлагал на тысячу евро больше.

"Поверьте, я должен был это сделать. У моих детей не было еды, и из-за этого мне было больнее всего", – сказал журналистам Муич.

В Берлине Муич, непрофессиональный актер, получил приз за фильм Даниса Тановича "Случай из жизни сборщика железа", где сыграл самого себя. Картина также получила Гран-при жюри. Фильм повествует о реальном случае из жизни семьи Муича, пережитом пятью годами ранее, когда врачи не хотели помогать его супруге из-за отсутствия карточки медицинского страхования, тем самым поставив под угрозу ее жизнь.

Известность Муича, этнического цыгана, позволила ему найти два рабочих места. Первый раз он был занят в комплексе соленых озер в Тузле, а затем в коммунальном предприятии города Луковац. В первом месте он проработал месяц и вынужден был его покинуть, поскольку так и не был зарегистрирован официально. На втором месте он задержался шесть месяцев и должен был его оставить из-за проблем со здоровьем.

По словам актера, которому недавно был поставлен диагноз диабет, его семья попыталась получить убежище в Германии. После шести месяцев, проведенных в центре для беженцев под Берлином, они вернулись в родную Боснию и Герцеговину. Муич опять стал собирать металлолом, но денег хотя бы на основные продукты питания не хватало.

"Я больше не знал, что делать. Были моменты, когда я смотрел на свою статуэтку медведя и на своих голодных детей. Собрался с силами и продал ее. Теперь будь что будет. С супругой и детьми опять будем искать лучшей жизни в Германии. Туда мы едем 6 января, и я не хочу возвращаться в Боснию, которая меня предала. Когда я привез "медвежонка", все хотели фотографироваться со мной, а когда мне понадобилась помощь, никого рядом не было. Пусть всем им станет стыдно", – сказал Муич.