﻿ Биографию Мальцева удалили с сайта ГПК. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Биографию Мальцева удалили с сайта ГПК

27.12.2016 20:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Биография Ленида Мальцева пропала из раздела "Руководящий состав" интернет-сайта Государственного пограничного комитета Беларуси.

Биографию Мальцева удалили с сайта ГПК
© Sputnik / Виктор Толочко
Председатель Госпогранкомитета Мальцев ушел в отставку по возрасту

Мальцев 27 декабря указом президента Александра Лукашенко был освобожден от должности председателя ГПК.

В настоящее время в разделе о руководстве на сайте ГПК есть биографии заместителей председателя – генерал-майоров Игоря Буткевича, Владимира Моисеенко, Анатолия Лаппо, а также Игоря Печеня, данных о Мальцеве уже нет.

Как ранее сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера, главу ГПК уволили с военной службы по возрасту. При этом за Мальцевым было сохранено право ношения знаков различия и военной формы. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главу ГПК уволили с военной службы по возрасту. При этом за Мальцевым было сохранено право ношения знаков различия и военной формы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ресторанам в Беларуси дадут право определять дресс-код для посетителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика