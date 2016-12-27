МИНСК, 27 дек – Sputnik. Биография Ленида Мальцева пропала из раздела "Руководящий состав" интернет-сайта Государственного пограничного комитета Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Председатель Госпогранкомитета Мальцев ушел в отставку по возрасту

Мальцев 27 декабря указом президента Александра Лукашенко был освобожден от должности председателя ГПК.

В настоящее время в разделе о руководстве на сайте ГПК есть биографии заместителей председателя – генерал-майоров Игоря Буткевича, Владимира Моисеенко, Анатолия Лаппо, а также Игоря Печеня, данных о Мальцеве уже нет.

Как ранее сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера, главу ГПК уволили с военной службы по возрасту. При этом за Мальцевым было сохранено право ношения знаков различия и военной формы.