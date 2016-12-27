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Биографию Мальцева удалили с сайта ГПК
27.12.2016 20:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Биография Ленида Мальцева пропала из раздела "Руководящий состав" интернет-сайта Государственного пограничного комитета Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Мальцев 27 декабря указом президента Александра Лукашенко был освобожден от должности председателя ГПК.
В настоящее время в разделе о руководстве на сайте ГПК есть биографии заместителей председателя – генерал-майоров Игоря Буткевича, Владимира Моисеенко, Анатолия Лаппо, а также Игоря Печеня, данных о Мальцеве уже нет.
Как ранее сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера, главу ГПК уволили с военной службы по возрасту. При этом за Мальцевым было сохранено право ношения знаков различия и военной формы.
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Главу ГПК уволили с военной службы по возрасту. При этом за Мальцевым было сохранено право ношения знаков различия и военной формы.
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