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Двое белорусских граждан привлечены к ответственности за хулиганство на границе
27.12.2016 20:02 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 27 декабря. За нарушение режима в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни двое белорусских граждан привлечены к административной ответственности.
По информации пресс-секретаря таможни Юлии Романюк, житель Минска в пункте пропуска "Брузги" препятствовал проведению таможенного контроля и "вел себя неподобающим образом", находясь в состоянии алкогольного опьянения. Нецензурно выражаясь, гражданин пытался вступить в конфликт с сотрудниками таможни и водителями автомобилей и покинуть пункт пропуска без разрешения сотрудников пограничной и таможенной служб.
В пункте пропуска "Берестовица" житель Брестской области, следовавший по зеленому коридору, перемещал алкоголь в количестве, превышающем установленную законодательством норму. Пытаясь уклониться от ответственности за недекларирование товара, он разбил в режимной зоне восемь бутылок с алкогольными напитками.
В отношении нарушителей вынесены постановления о привлечении к административной ответственности на основании ч. 1 ст. 23.32 КоАП (нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу). Кроме того, за нарушение общественного порядка и нецензурную брань житель Минска уплатит штраф в соответствии со ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).
Нарушение режима в пунктах пропуска через границу влечет предупреждение с депортацией или без депортации либо наложение штрафа до 50 базовых величин с депортацией или без депортации. При повторном совершении данного правонарушения в течение года размер штрафа составляет от 10 до 100 базовых величин.
БелаПАН.
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Минск, 27 декабря. За нарушение режима в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни двое белорусских граждан привлечены к административной...
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