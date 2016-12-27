|
Председатель Госпогранкомитета Мальцев — самый известный военачальник и госдеятель независимой Беларуси — отправлен в отставку по возрасту (обновлено)
27.12.2016 19:10 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 27 декабря. Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 27 декабря, сообщила пресс-служба президента.
Мальцев — один из самых известных военных и государственных деятелей независимой Беларуси. Единственный из действующих военачальников на сегодняшний момент, имевший высшее воинское звание, предусмотренное в стране, — генерал-полковник.
Кандидат социологических наук. Доктор политических наук. Действительный член Академии военных наук РФ. Заслуженный специалист Вооруженных сил Беларуси.
Леонид Мальцев родился 29 августа 1949 года в деревне Ветеневка Слонимского района Гродненской области БССР. В Советской армии с 1967 года. В 1971-м закончил Киевское высшее общевойсковое командное училище с отличием. Служил в группе советских войск в Германии: командир мотострелкового взвода, с 1972 года — командир мотострелковой роты, с 1974 года — командир мотострелкового батальона. В 1979-м закончил Военную академию имени Фрунзе.
В 1979 году служил в Дальневосточном военном округе, заместитель командира мотострелкового полка, с 1980 года — командир учебного мотострелкового полка, с 1982-го — начальник штаба мотострелковой дивизии, с 1986 года — командир мотострелковой дивизии. С 1987 по 1990 годы — начальник окружного учебного центра подготовки младших специалистов в Дальневосточном военном округе (Чита). В 1992 году закончил Военную академию Генерального штаба в Москве с отличием.
По окончании академии поступил в Вооруженные силы Беларуси. С 10 июля 1992 года — первый заместитель командующего 28-й общевойсковой армией в Гродно, после ее сокращения, с 7 апреля 1993 года, — командир 28-го армейского корпуса.
С августа 1994 года — начальник Главного штаба — первый заместитель министра обороны Беларуси.
С 10 октября 1995 года — министр обороны. 1 ноября 1996 года со скандалом освобожден от должности указом президента "за проступок, дискредитирующий воинское звание офицера" (появление в общественном месте в нетрезвом состоянии). (Большинство экспертов в то время были уверены, что состояние Мальцева было кем-то спровоцировано.)
В марте 1997 года Мальцев решением Совета министров обороны государств — участников СНГ был назначен первым заместителем начальника Штаба по координации военного сотрудничества стран Содружества.
С 29 ноября 2000 года — заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси.
С 24 сентября 2001 года по 4 декабря 2009 года — министр обороны. С 4 декабря 2009 года — государственный секретарь Совета безопасности. С 2 ноября 2013 года — председатель Государственного пограничного комитета.
На последнюю должность Мальцев был назначен через год и четыре месяца после "плюшевого десанта", когда шведский легкомоторный самолет летал над территорией Беларуси около полутора часов, над Минском и Ивенцом с него были сброшены сотни игрушечных медведей. Акция проводилась в поддержку свободы слова в Беларуси. После этого случая председателем Госпогранкомитета вместо генерал-майора Игоря Рачковского стал полковник Александр Боечко. Его работой глава государства остался недоволен. При этом предупреждал Мальцева, что если ситуация в органах погранслужбы не исправится, он возглавит это ведомство.
В 2016 году по инициативе президента на протяжении четырех месяцев проводилась проверка деятельности Госпогранкомитета. На совещании с командованием погранведомста 26 июля Александр Лукашенко выразил неудовлетворение состоянием дел по отдельным направлениям.
"Мне были доложены результаты этой внезапной проверки. Было несколько мнений. Надо разобраться. Кого надо — поблагодарить, кого надо — наказать. Я не стал это делать кулуарно. Разговор должен быть принципиальным, мы люди военные. Тем более некоторые факты этой проверки меня серьезно настораживают", — заявил Лукашенко. Он отметил, что только в текущем году на уровне президента к вопросам пограничной безопасности обращаются в третий раз. "Это означает, что есть не просто настороженность, а, скажу откровенно, глубокое неудовлетворение состоянием отдельных направлений в деятельности Госпогранкомитета, — заявил Лукашенко. — Поскольку мы транзитная страна (граница приобретает очень серьезное значение), мы отмахнуться от этих вопросов не можем".
"Вопрос не в том, чтобы поблагодарить или наказать. Он состоит в том, чтобы после этого было лучше на границе. А то, что будет лучше, я в этом не сомневаюсь. Скажу по-мужски: с вами или без вас (вопрос только в этом), но будет лучше. Мы не можем позволить себе содержать такую численность пограничников и иметь проблемы", — добавил Лукашенко, обращаясь к участникам заседания.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Госпогранкомитета Мальцев — самый известный военачальник и госдеятель независимой Беларуси — отправлен в отставку по возрасту (обновлено)
Минск, 27 декабря. Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии