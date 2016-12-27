Экскурсионно-анимационная тропа по мотивам сказок Владимира Дубовки появится в спортивно-туристическом комплексе «Озерки» Поставского района, сообщает БЕЛТА.

Инфраструктура комплекса заметно преобразилась: появились веревочный городок, скалодром, работает корчма, есть большая сцена. К лету планируют обустроить пляж и игровые зоны, площадку для палаточного городка.

Анимационные программы в скором времени пополнит увлекательный маршрут «Казачная сцежка Дубоўкі». Обустройство тропы уже начали: строят деревянные мостики, вырезают скульптуры, главной из которых станет композиция Деда Бая с сундуком, набитым сказками, и в окружении друзей — лесных зверей.

«Поэт-лирик, автор чудесных сказок Владимир Дубовка родом из наших краев. Когда-то его мать и дед рассказывали ему эти сказки. Потому нам захотелось, чтобы их персонажи „прижились“ на малой родине. Построим для Деда Бая (это собиратель сказок из „Цудоўнай знаходкі“) домик, как и для Бабы-яги — она и другие персонажи повстречаются гостям на будущей, примерно полукилометровой, тропе. Будут по пути и мостик желаний, и волшебный колодец, и многое другое. Сценарий прорабатываем», — пояснила инструктор-методист по туризму объединения «Физическая культура, спорт и туризм Поставского района» Наталия Корнилова.

С ожившими персонажами сказок Дубовки уже можно повстречаться в комплексе «Озерки», приехав на новогоднюю развлекательную программу «Карагод казак Пастаўскага Паазер’я». Планируется, что они также будут героями масленичных гуляний, прочих развлекательных программ и со временем станут своеобразной визитной карточкой района.

Будущая тропа станет частью маршрута «Край сказок и легенд», которую предлагает туристам объединение. Комплекс «Озерки» тоже является большим проектом по развитию спортивного и туристического потенциала Поставского района.