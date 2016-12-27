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Вечеринка со спайсами в Городке закончилась отправкой парня в психбольницу
28.12.2016 07:35 — Новости Общества | Tut.by
Дружеские посиделки в студенческом общежитии в Городке завершились возбуждением уголовного дела и лечением одного из участников в психиатрической больнице. 19-летние парни, прогуливавшие занятия в колледже, в момент задержания находились в неадекватном состоянии, пишет «
Подробности инцидента рассказал заместитель прокурора Городокского района Максим Зиновик:
— Прогульщиков обнаружил сотрудник колледжа в одной из комнат общежития. Оба находились в состоянии наркотического опьянения, вызвали милицию. После прибытия наряда один из друзей попытался выбросить остатки спайса в окно. Не получилось. Ребят задержали, но в изоляторе одному из них стало плохо, пришлось отправить его в психиатрическую клинику.
В отношении второго парня, который раздобыл опасный наркотик, возбудили уголовное дело за приобретение, перевозку и хранение психотропного средства. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, он под стражей.
Молодой человек уже попадался с наркотиками. На этот раз он якобы нечаянно нашел спайсы в Витебске, привез их в Городок и хранил в пачке из-под сигарет. В тот день решил бесплатно угостить товарища. О том, что психотроп так повлияет на друга, не подозревал.
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Дружеские посиделки в студенческом общежитии в Городке завершились возбуждением уголовного дела и лечением одного из участников в психиатрической больнице.
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