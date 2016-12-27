Доброе утро!

Новый год к нам пока только мчится, а вот Барбара уже тут как тут : циклон принес в наш многострадальный климат снег и сильный ветер. Ну, после дождя в конце декабря мы уже ничему не удивляемся и не печалимся. Вальсируем, господа, вальсируем!



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

ВАЖНОЕ

Жить станем лучше, жить будем богаче: с 1 января минимальная зарплата в Беларуси вырастет до 265 рублей. То есть меньше этой суммы платить за полный рабочий день никому не будут. Заживееем!

Президент, кстати, вчера удивился нашим зарплатам — не всем правда, только в СЭЗ. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон и отметил недостаточную отдачу от работы СЭЗ в Беларуси. «Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон?.. В бюджет несчастных 200 млн долларов и зарплата у людей никакая… примерно 350 долларов. Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют. Поэтому у меня возникает вопрос, стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны». Также обсуждали условия работы резидентов СЭЗ, которые с 1 января 2017 года существенно меняются.

Белорусы часто жаловались, что пользоваться ЕРИП очень сложно. Помните, на прошлой неделе мы писали о том, что компания запустила новшество, которое должно упростить жизнь обладателям карточек? FINANCE.TUT.BY разобрался, как это работает — и упростило ли на деле.

С новым корпусом реактора БелАЭС снова что-то пошло не так : во время перевозки он задел опору контактной сети железной дороги. Однако по информации из официальных источников, конструкцию не повредили, ее по-прежнему планируют устанавливать.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Президент отправил главу Госпогранкомитета Леонида Мальцева в отставку — по возрасту. Он был одним из чиновников-долгожителей, занимал высокие должности в силовых структурах с момента обретения Беларусью суверенитета. Мальцев, кстати, единственный в стране носит звание генерал-полковник.

Весь мир продолжает следить за расследованием крушения ТУ-154 над Черным морем . Один из очевидцев катастрофы, сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ дал показания, в которых отметил « странную» посадку самолета на воду — в качестве одной из приоритетных версий рассматривают ошибку пилотов, которые при взлете вывели воздушное судно на закритические углы атаки. Версию об ошибке пилотирования подтверждает и предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев.

А пока есть время, пересмотрите свою автоаптечку — с 1 января 2017 года ее наполнение изменили, теперь автомобилистам в дороге и на техосмотре нужно иметь новый перечень лекарств.

Ну и напоследок радость: хоккеисты-то наши — красавцы! Минское «Динамо» забросило команде Канады , составленной преимущественно из игроков, выступающих в европейских лигах, 7 шайб на Кубке Шпенглера. Завтра Канада сыграет с «Давосом», а в среду этот швейцарский клуб встретится с «Динамо». Победители групп сразу выйдут в полуфинал, а занявшие вторые и третьи места будут играть стыковые матчи.

ПОПУЛЯРНОЕ

Вот здесь Юрий Дракохруст рассуждает о том, почему Александр Лукашенко не поехал на саммиты Евразийского экономического союза и ОДКБ в Санкт-Петербург. Налицо комплексный конфликт с Россией: таможенный, нефтегазовый, продукты, пропаганда, считает наш обозреватель. Четыре белорусских фронта — и в ответ прямой демарш белорусского лидера.

В Минске собираются сносить павильон «БелЭкспо» на Янки Купалы, 27. Здесь планируется построить многофункциональный комплекс. А ведь знаменитая «стекляшка» — одно из знаковых зданий в архитектуре Минска 1960-х. TUT.BY встретился с одним из авторов здания . «Память — это цепочка, — говорит он. — Если какие-то звенья вываливаются, то тогда возникает недопонимание истории, домыслы. И если такого рода архитектура будет вычищена из визуального восприятия Минска, нам будет казаться, что 1960-е — только панельки, типовая архитектура. А это не так».





В Витебске начался суд над 35-летней женщиной, которую обвиняют в попытке отравить мужа. По версии следствия, она сделала это, чтобы завладеть его трехкомнатной квартирой. Но подруга «сдала» женщину милиции, ее мужа спасли. Прочтите — это какой-то триллер регионального «разлива »!

На минувшей неделе в токсикологическое отделение гродненской больницы поступили сразу 9 человек с одним и тем же диагнозом: отравление неизвестным психотропным веществом. Мы разбирались, что они курили и где это взяли . Врачи говорят, что молодым людям просто повезло: еще час-два — и некоторых могло бы уже не быть.

В Могилеве УВД проиграло суд против создателя паблика в соцсети «ВКонтакте», который организовал в Сети опрос о взятках гаишникам. Да, вы сейчас правильно прочли — милиция проиграла суд с частным лицом .

А глава католической церкви Беларуси написал открытое письмо министру внутренних дел, где выразил недовольство тем, что в последние годы милицией искусственно занижается количество людей, принимающих участие в рождественских и пасхальных богослужениях. Ждем ответа Шуневича Кондрусевичу.

Стало известно, что в России образовался новый ВИЧ . «Сейчас вместе с мигрантами — рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG… Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1, и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей», — поясняют ученые. А мы-то еще прежний не победили… Берегите себя и будьте разборчивы.

И напоследок хорошая новость: шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб впервые стал отцом : вчера его жена Светлана родила дочь. Рожали Глебы там же, где и Даша Домрачева — в VIP-отделении 6-го роддома Минска.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ НА ДОСУГЕ

Упс, эпикфэйл: в космосе развернули белорусский флаг — но вверх ногами . Снимок был сделан в условиях невесомости — этим и будем оправдывать космонавта Олега Новицкого и фотографа, который мог бы и подсказать!



Изображение: ОНТ / vk.com

На МТЗ вчера был праздник: тракторы танцевали вальс (потрясающе красивое зрелище!), оркестр Финберга играл композиции «БИ-2» , а директор завода рассказал нам , во сколько стран поставлялись тракторы в этом году, какой уже есть заказ на 2017-й и как он расценивает задержание КГБ своих работников.

Мы спросили астролога, каким будет 2017-й . Говорит, не будет проще и легче 2016-го, станет годом обновления, модернизации и воздаяния за прежние заслуги. А вот здесь уже политологи четырех стран рассказали, о чем мы будем читать в новостях в следующем году . А пока не заморачивайтесь будущим и просто посмотрите на летающую елку — успокаивает.

AUTO.TUT.BY составил для вас два топ-5 подарков к новому году. Среди них — штуки веселые, но бестолковые, а также вполне нужные каждому девайсы. Не тратьте деньги зря — прочтите наши советы .

Вот крайне интересный исторический текст об истории гомельской тюрьмы. Это одно из немногих учреждений в Гомеле, которое не поменяло место своего расположения еще с позапрошлого века. И теперь мы рассказываем вам о тюремных протестах, попытках побегов и о переменчивом начальстве.

Завтра в белорусский прокат выходит исторический блокбастер «Викинг», действие которого напрямую связано с белорусской историей. Перед премьерой TUT.BY задал несколько вопросов нашей соотечественнице, восходящей кинозвезде Александре Бортич, которая исполнила роль полоцкой княжны Рогнеды. Как шутит девушка, «для роли Рогнеды ей пришлось подучить историю, потому что с этим предметом она не очень дружила в школе».

А мы снова гордимся своими коллегами — где только ни работал видеоотдел TUT.BY в уходящем 2016 году: в воздухе и ледяной воде, на гироскутере и лопифите, с йети, человеком-кустом и Чубаккой. Не пропустите подборку видео , которое больше всего понравилось нам и вам.

Все новости вторника, 27 декабря

Ну и если вам нечем заняться в ожидании новогоднего корпоратива, разгадайте визуальный ребус от 42.TUT.BY — определите, куда пропали ноги девушки в центре фотографии . Если же вам нечем будет заняться на самом корпоративе, поиграйте в новую игру, где нужно пить на выживание. По сюжету зомби-вирус поражает только трезвых людей, поэтому если вы протрезвеете — вы проиграли. Не допустите этого.

Ваша редакция