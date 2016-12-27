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предновогодний сказочный Гродно в огнях и гирляндах

28.12.2016 08:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Перед новогодними праздниками областной центр украшен тысячами разноцветных гирлянд и в темное время суток праздничная иллюминация неизменно радует горожан и гостей города.TUT.BY прошелся по улицам Гродно и запечатлел сказочные изменения в городе.


Помимо традиционных елок на главных площадях города, в парке имени Жилибера украсили «горбатый» мостик и поставили оленей. Дома украшены гирляндами, а пожарная каланча превратилась в самую необычную новогоднюю елку.



































 
Теги: Гродно
 
 
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Перед новогодними праздниками областной центр украшен тысячами разноцветных гирлянд и в темное время суток праздничная иллюминация неизменно радует горожан и...

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