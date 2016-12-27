Перед новогодними праздниками областной центр украшен тысячами разноцветных гирлянд и в темное время суток праздничная иллюминация неизменно радует горожан и гостей города.TUT.BY прошелся по улицам Гродно и запечатлел сказочные изменения в городе.





Помимо традиционных елок на главных площадях города, в парке имени Жилибера украсили «горбатый» мостик и поставили оленей. Дома украшены гирляндами, а пожарная каланча превратилась в самую необычную новогоднюю елку.





































































