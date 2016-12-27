Информационный центр, посвященный туристическим возможностям при посещении Гродненской области с акцентом на отдых в безвизовой зоне, будет создан совместно с литовскими партнерами в городе Бирштонас, с которым налажены давние связи по реализации проектов в туристической сфере, сообщает БЕЛТА.



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Затем экспозиции о Гродненской области планируется открыть в подобных центрах Мариямполе, Алитуса и города Лаздияй. В них уже определены помещения для презентации потенциала безвизового Гродно и окрестностей.

«Создание центров в Литве ведется по своеобразному информационному обмену — в туристско-информационном центре в Гродно в свою очередь часть экспозиции будет посвящена туристическому потенциалу Литвы. Подобная практика используется в работе с польскими коллегами — ранее в Белостоке появился центр, посвященный туристическим возможностям Гродненской области, а в Гродно — экспозиция о Подлясском воеводстве, — рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. — Туристско-информационные центры создаются для качественного информирования потенциальных иностранных туристов о возможностях нашего региона, о туристических продуктах и мероприятиях, проводимых здесь. В календаре мероприятий Гродненской области на 2017 год более 300 событий, которые могут быть интересны разным туристам ».

В инфоцентрах также можно узнать возможности въезда и выезда в парк «Августовский канал», другую важную информацию.