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Первый туристско-информационный центр о безвизовом Гродно планируется открыть в Литве в январе
28.12.2016 08:34 — Новости Общества | Tut.by
Информационный центр, посвященный туристическим возможностям при посещении Гродненской области с акцентом на отдых в безвизовой зоне, будет создан совместно с литовскими партнерами в городе Бирштонас, с которым налажены давние связи по реализации проектов в туристической сфере,
Затем экспозиции о Гродненской области планируется открыть в подобных центрах Мариямполе, Алитуса и города Лаздияй. В них уже определены помещения для презентации потенциала безвизового Гродно и окрестностей.
«Создание центров в Литве ведется по своеобразному информационному обмену — в туристско-информационном центре в Гродно в свою очередь часть экспозиции будет посвящена туристическому потенциалу Литвы. Подобная практика используется в работе с польскими коллегами — ранее в Белостоке появился центр, посвященный туристическим возможностям Гродненской области, а в Гродно — экспозиция о Подлясском воеводстве, — рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. — Туристско-информационные центры создаются для качественного информирования потенциальных иностранных туристов о возможностях нашего региона, о туристических продуктах и мероприятиях, проводимых здесь. В календаре мероприятий Гродненской области на 2017 год более 300 событий, которые могут быть интересны
В инфоцентрах также можно узнать возможности въезда и выезда в парк «Августовский канал», другую важную информацию.
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Информационный центр, посвященный туристическим возможностям при посещении Гродненской области с акцентом на отдых в безвизовой зоне, будет создан совместно с...
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