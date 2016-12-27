﻿﻿ Первый туристско-информационный центр о безвизовом Гродно планируется открыть в Литве в январе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Первый туристско-информационный центр о безвизовом Гродно планируется открыть в Литве в январе

28.12.2016 08:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Информационный центр, посвященный туристическим возможностям при посещении Гродненской области с акцентом на отдых в безвизовой зоне, будет создан совместно с литовскими партнерами в городе Бирштонас, с которым налажены давние связи по реализации проектов в туристической сфере, сообщает БЕЛТА.


Фото: Ян Лелевич, TUT.BY

Затем экспозиции о Гродненской области планируется открыть в подобных центрах Мариямполе, Алитуса и города Лаздияй. В них уже определены помещения для презентации потенциала безвизового Гродно и окрестностей.

«Создание центров в Литве ведется по своеобразному информационному обмену — в туристско-информационном центре в Гродно в свою очередь часть экспозиции будет посвящена туристическому потенциалу Литвы. Подобная практика используется в работе с польскими коллегами — ранее в Белостоке появился центр, посвященный туристическим возможностям Гродненской области, а в Гродно — экспозиция о Подлясском воеводстве, — рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. — Туристско-информационные центры создаются для качественного информирования потенциальных иностранных туристов о возможностях нашего региона, о туристических продуктах и мероприятиях, проводимых здесь. В календаре мероприятий Гродненской области на 2017 год более 300 событий, которые могут быть интересны разным туристам».

В инфоцентрах также можно узнать возможности въезда и выезда в парк «Августовский канал», другую важную информацию.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информационный центр, посвященный туристическим возможностям при посещении Гродненской области с акцентом на отдых в безвизовой зоне, будет создан совместно с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Вечеринка со спайсами в Городке закончилась отправкой парня в психбольницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика