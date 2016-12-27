﻿ Упавшими деревьями в Минске повреждены восемь автомобилей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Упавшими деревьями в Минске повреждены восемь автомобилей

28.12.2016 08:15 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 28 декабря. В минувшие сутки в Минске упавшими из-за сильного ветра деревьями повреждены несколько автомобилей.

Как сообщает пресс-служба МЧС, одиночные падения деревьев произошли во дворах жилых домов на проспекте Пушкина, на улицах Казинца и Корженевского. В результате повреждены восемь легковых автомобилей и остекление балкона квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пострадавших нет.

Работники МЧС проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

По данным "Белэнерго", 27 декабря в 22.40 поступило сообщение об отключении электроэнергии в трех населенных пунктах Копыльского района Минской области.

Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 28 декабря. В минувшие сутки в Минске упавшими из-за сильного ветра деревьями повреждены несколько автомобилей. Как сообщает пресс-служба МЧС, одиночные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Вечеринка со спайсами в Городке закончилась отправкой парня в психбольницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика