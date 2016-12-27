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Упавшими деревьями в Минске повреждены восемь автомобилей
28.12.2016 08:15 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 28 декабря. В минувшие сутки в Минске упавшими из-за сильного ветра деревьями повреждены несколько автомобилей.
Как сообщает пресс-служба МЧС, одиночные падения деревьев произошли во дворах жилых домов на проспекте Пушкина, на улицах Казинца и Корженевского. В результате повреждены восемь легковых автомобилей и остекление балкона квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пострадавших нет.
Работники МЧС проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.
По данным "Белэнерго", 27 декабря в 22.40 поступило сообщение об отключении электроэнергии в трех населенных пунктах Копыльского района Минской области.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 28 декабря. В минувшие сутки в Минске упавшими из-за сильного ветра деревьями повреждены несколько автомобилей. Как сообщает пресс-служба МЧС, одиночные...
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