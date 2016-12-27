В Солигорске работница ОАО «ЛМЗ Универсал» несколько лет крала с завода инструменты и оборудование и продавала физическим лицам. Ущерб предприятию составил порядка 150 000 рублей, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. Возбуждено уголовное дело.



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54-летняя жительница Солигорска работала на одном из складов завода. Она обратилась в правоохранительные органы и заявила о том, что кто-то проник на склад и похитил товарно-материальные ценности. Позже выяснилось, что донос был ложным, с целью отвести подозрения в краже от себя.

«По факту тайного похищения имущество с предприятия было возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что заявленные обстоятельства совершенной кражи созданы искусственно и не соответствуют действительности», — рассказали в СК.

По данным следствия, женщина, являясь материально-ответственным лицом, на протяжении многих лет похищала вверенные ей в силу должностных обязанностей с завода инструменты и оборудование, а потом сбывала его физическим лицам. Ущерб от ее действий составил порядка 150 000 рублей.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 211 (присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 400 (заведомо ложный донос, совершенный из корыстных побуждений) Уголовного кодекса. Женщина находится под стражей. Установлены ее соучастники, действиям которых также будет дана правовая оценка.