﻿﻿ В Солигорске работница машиностроительного предприятия много лет крала инструменты и продавала. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Солигорске работница машиностроительного предприятия много лет крала инструменты и продавала

28.12.2016 10:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Солигорске работница ОАО «ЛМЗ Универсал» несколько лет крала с завода инструменты и оборудование и продавала физическим лицам. Ущерб предприятию составил порядка 150 000 рублей, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. Возбуждено уголовное дело.


Фото: Reuters

54-летняя жительница Солигорска работала на одном из складов завода. Она обратилась в правоохранительные органы и заявила о том, что кто-то проник на склад и похитил товарно-материальные ценности. Позже выяснилось, что донос был ложным, с целью отвести подозрения в краже от себя.

«По факту тайного похищения имущество с предприятия было возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что заявленные обстоятельства совершенной кражи созданы искусственно и не соответствуют действительности», — рассказали в СК.

По данным следствия, женщина, являясь материально-ответственным лицом, на протяжении многих лет похищала вверенные ей в силу должностных обязанностей с завода инструменты и оборудование, а потом сбывала его физическим лицам. Ущерб от ее действий составил порядка 150 000 рублей.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 211 (присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 400 (заведомо ложный донос, совершенный из корыстных побуждений) Уголовного кодекса. Женщина находится под стражей. Установлены ее соучастники, действиям которых также будет дана правовая оценка.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Из-за одной фотографии в соцсети такие проблемы!" В Гродно женщину судят за распространение порно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика