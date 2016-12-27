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"Из-за одной фотографии в соцсети такие проблемы!" В Гродно женщину судят за распространение порно

28.12.2016 10:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Октябрьского района Гродно рассматривает уголовное дело по факту распространения порнографических материалов через глобальную компьютерную сеть Интернет. Подсудимая Диана Сельванова с обвинением не согласна. Женщина и представить не могла, что из-за одной сохраненной фотографии у нее начнутся проблемы.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Первая часть судебного заседания была открытой, после суд постановил продолжить процесс в закрытом режиме, мотивировав тем, что могут быть оглашены личные данные обвиняемой.

— Если бы я только знала, что так получится, — говорит перед судебным заседанием девушка. Фотографию с пикантным содержанием, где парень и две девушки изображают занятие сексом в акробатических позах, девушка увидела в одной из групп социальной сети Вконтакте. Картинка показалась забавной и девушка нажала на кнопку «сохранить»: фотография автоматически оказалась в открытом альбоме.

— Настройки приватности для такого альбома поменять нельзя. Когда сохраняла картинку, то пользовалась стареньким телефоном с маленьким экраном и не заметила, что на фотографии видна часть мужского полового орган. Когда увидела на экране компьютера — удивилась. И только. Фотография сделана красиво, видно, что это постановка. Ничего отталкивающего там нет. Для меня — это скорее эротика, а не порнография — говорит Диана.

Искусствоведческая экспертиза, которую провели минские специалисты в начале сентября 2016 года, говорит о другом:

«…фрагмент сцены группового орально-генитального контакта с вульгарно-натуралистической, омерзительно-циничной, непристойной фиксацией половых сношений, самоцельной, умышленной демонстрацией большей частью обнаженных гениталий, антиэстетических сцен полового акта, сексуальных извращений, которые не соответствуют нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности, ставя ее на уровень проявления животных инстинктов».

— Никогда бы не подумала, что данная картинка может подходить под такое описание, — разводит руками девушка.

Фотографию она сохранила в альбом в конце марта и благополучно о ней забыла. Осенью девушке о картинке напомнили правоохранительный органы.

— Меня ознакомили с экспертизой. Показали видео, как открывают мою страницу и находят фотографию: такой следственный эксперимент. Хочу отметить, что в альбоме что-то порядка 800 сохраненных фотографий. Чтобы найти именно эту картинку, надо потратить достаточно много времени. Меня обвиняют в том, что я сохранила ее в целях распространения и своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное ч2. ст. 343 УК РБ (хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов с использованием интернета). Но у меня не было умысла. Распространять я совершенно ничего не хотела, — говорит Диана, — Но это не самое главное. У меня начались проблемы на работе и в школе, куда ходит мой ребенок.

По ее словам после того, как она получила постановление о привлечении в качестве обвиняемой, на ее работу и в школу к 6-летнему сыну также пришли соответствующие письма.

— Вот это самое страшное и неприятное. Теперь знакомые думают, что я по крайней мере порноактриса, которая сама фотографировалась и сама все это выкладывала в интернет. В школе у ребенка все знают — смотрят на меня косо, а еще зачастили проверки ко мне домой. Специалисты из опеки пообещали поставить нас в социально опасное положение. И это из-за одной фотографии в альбоме. На работе, кстати, меня сократили.

Точку в этом деле поставит суд. Следующее судебное заседание — 5 января. Если вина женщины будет доказана, то ей грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

 
Теги: Гродно
 
 
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Суд Октябрьского района г. Гродно рассматривает уголовное дело по факту распространения порнографических материалов через глобальную компьютерную сеть...

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