Минск, 28 декабря. Руководитель незарегистрированного правозащитного центра "Правовая помощь населению" Олег Волчек предлагает властям ввести мораторий на применение декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Об этом говорится в его обращении, направленном главе Администрации президента Наталье Кочановой и премьер-министру Андрею Кобякову.

"Сегодня, в условиях серьезного экономического кризиса, для многих граждан Беларуси сложилась непростая ситуация, — заявил БелаПАН Волчек. — Отсутствие работы на рынке труда существенно сократило доходы населения. Идет дальнейшее понижение уровня и качества жизни белорусов. Особое беспокойство в данной ситуации возникает по поводу введения налогового сбора с граждан на финансирование государственных расходов, который был утвержден так называемым декретом о тунеядцах".

Правозащитник отметил, что на протяжении нескольких месяцев были выявлены "определенные сложности" с механизмом реализации декрета. Так, в декабре состоялось совещание в Администрации президента по вопросам корректировки положений декрета, по итогам которого было решено внести в него изменения. При этом правительство обещало не рассылать извещения об уплате сбора на финансирование государственных расходов до конца января 2017 года в связи с подготовкой поправок в декрет, которыми планируется уменьшить список плательщиков данного сбора, а также увеличить число тех, кто будет освобожден от него.

"Мы видим, что подход к государственному регулированию этого вопроса постоянно пересматривается. Отсутствует координация государственных органов в реализации декрета № 3. Это вызывает напряженность не только среди должностных лиц, но и тех граждан, которым высылают извещения из налоговой", — отметил Волчек.

При этом он подчеркнул, что в канун Рождества и Нового года снова стали массово рассылать извещения из налоговых органов по всей стране. "Нам поступают сообщения, что налоговая опять не проверяет информацию о том, кому направляет извещения об уплате данного сбора. Очень много жалоб от матерей, которые воспитывают детей до семи лет или детей, страдающих различными заболеваниями и у которых не установлена инвалидность. Но основные обращения исходят от людей, желающих работать. В силу экономического кризиса эти люди не могут найти работу, особенно эта проблема серьезно стоит в малых населенных пунктах", — сказал Волчек.

В связи с этим правозащитник предлагает не вносить изменения в декрет президента № 3, а ввести мораторий на его применение. "Такую необходимость можно обосновать возрастающей безработицей и сокращением доходов населения Беларуси. Такой шаг правительства покажет цивилизованность и приоритет защиты интересов граждан, которые временно оказались без работы. Действие моратория является очень важным нравственно-социальным вопросом, поскольку облегчит жизнь гражданам и улучшит международный авторитет страны", — говорится в обращении Волчека в Администрацию президента и правительство.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитник Олег Волчек предлагает властям ввести мораторий на применение декрета о "тунеядцах" Минск, 28 декабря. Руководитель незарегистрированного правозащитного центра "Правовая помощь населению" Олег Волчек предлагает властям ввести мораторий на...

Сергей Королевич, БелаПАН.