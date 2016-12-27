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Обвиняемый в педофилии Вячеслав Давыдович приговорен к 5 годам лишения свободы
28.12.2016 10:34 — Новости Общества | Tut.by
28 декабря судебная коллегия Минского городского суда огласила резолютивную часть постановления по уголовному делу экс-руководителя благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» Вячеслава Давыдовича. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.
Мингорсуд
Процесс проходил в закрытом режиме.
Давыдовича признали виновным в иных действиях сексуального характера, совершенных с лицом, достигшим 17-летнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста. По этим обвинениям ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.
Его также же признали виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации, сопряженной с получением дохода, а особо крупном размере и на основании части 2 статьи 233 суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет.
По совокупности преступлений Давыдовича приговорили к 5 годам лишения свободы, они лишен права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет. отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. С него также будут взысканы 123,508 рублей дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности.
Напомним, на данный момент Давыдович уже отбывает наказание за совершение экономического преступления (в феврале 2014-го суд
Уголовное дело за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, первоначально было возбуждено против Давыдовича 25 июля 2014-го. Но зимой того же года из-за отсутствия доказательств Следственный комитет
Известно, что жертвами преступлений в период с апреля 2010 по ноябрь 2012 года стали воспитанники детских домов.
— Сейчас точки над «i» в этом деле расставлены. Но, учитывая, что среди пострадавших — главным образом мальчики из детских домов, было очень много нюансов. Поскольку после случившегося с ними прошло много времени и часть из них создали свои семьи и обустроили жизнь, то не всем из них хотелось вспоминать о прошлом и выносить это на общее обозрение, —
Напомним, журналистское
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28 декабря судебная коллегия Минского городского суда огласила резолютивную часть постановления по уголовному делу экс-руководителя благотворительной...
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