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Жители Минска увидели удивительный танец тракторов
28.12.2016 10:28 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Минчане стали свидетелями уникального танцевального шоу, в главной роли которого оказался белорусский трактор, передает телеканал «МИР 24».
На особенное новогоднее представление пришли сотни жителей города. «Стальные богатыри» выписывали грациозные па прямо на площадке Минского тракторного завода.
Автомобили «станцевали» для зрителей хоровод, вальс и даже танго, причем, водители репетировали свои номера целую неделю под руководством опытных хореографов. Завершился праздник ярким лазерным шоу.
Напомним, что в настоящее время
Например, в 2016
Подробности смотрите в эфире телеканала «МИР 24».
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Водители вместе с опытными хореографами репетировали шоу больше недели, чтобы исполнить танго, вальс и автомобильный хоровод.
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