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Жители Минска увидели удивительный танец тракторов

28.12.2016 10:28 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Минчане стали свидетелями уникального танцевального шоу, в главной роли которого оказался белорусский трактор, передает телеканал «МИР 24».

На особенное новогоднее представление пришли сотни жителей города. «Стальные богатыри» выписывали грациозные па прямо на площадке Минского тракторного завода.

Автомобили «станцевали» для зрителей хоровод, вальс и даже танго, причем, водители репетировали свои номера целую неделю под руководством опытных хореографов. Завершился праздник ярким лазерным шоу.

Напомним, что в настоящее время белорусские тракторы работают более чем в шестидесяти странах мира, причем, для каждой из них делают специальную модификацию.

Например, в 2016 году завод по сборке таких машин открылся в Бишкеке, где тракторы собирают вручную, индивидуально тестируют каждый экземпляр. На предприятии рассчитывают, что основным потребителем будет Китай, а местные аграрии смогут полностью обновить парк сельхозтехники. На заводе для них готовы делать порядка 300 машин в год.

Подробности смотрите в эфире телеканала «МИР 24».

 
 
Ссылка на источник 28
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Водители вместе с опытными хореографами репетировали шоу больше недели, чтобы исполнить танго, вальс и автомобильный хоровод.

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