В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Житель Мозыря, убивший своих детей, приговорен к смертной казни Приговор оглашен 28 декабря на выездном заседании Гомельского областного суда в Мозыре. Судебные слушания проходили в закрытом режиме. Убийство 9-летней Киры и...

Приговор оглашен 28 декабря на выездном заседании Гомельского областного суда в Мозыре. Судебные слушания проходили в закрытом режиме. Убийство 9-летней Киры и 17-летнего Влада произошло 31 января 2016 года. По подозрению в убийстве был задержан их отец, который сам сообщил в милицию о преступлении. После убийства Кирилл Козачек приехал на съемную квартиру супруги, где она проживала со старшим сыном и сожителем, и рассказал ей о содеянном. Позвонил в милицию и сбросился с балкона четвертого этажа, но остался жив. Долгое время обвиняемый провел в больнице — у него были повреждения позвоночника и ног. Концентрация спирта в крови у мужчины в тот вечер составила 2,36 промилле. Согласно данным экспертизы, обвиняемый в момент преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. По данным следствия, житель Мозыря совершил преступление из чувства мести своей супруге, вызванном ее намерением расторгнуть с ним повторный брак (ранее они уже разводились, а затем повторно заключали брак) и проживать раздельно. В октябре 2015 года женщина подала документы на развод. На момент совершения преступления супруги находились в бракоразводном процессе.