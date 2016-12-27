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Исключительная мера. В Мозыре суд вынес приговор убийце своих детей
28.12.2016 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Гомельский областной суд 28 декабря на выездном судебном заседании в Мозыре завершил рассмотрение дела об убийстве отцом собственных детей — 17-летнего сына и 9-летней дочери. 39-летний мужчина признан виновным в совершенном преступлении, его приговорили к исключительной мере наказания — расстрелу.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
По данным следствия, мужчина совершил преступление из чувства мести своей супруге, вызванного ее намерением расторгнуть с ним брак и проживать раздельно. Следствие длилось 9 месяцев. В начале ноября дело было передано в суд. Все судебные заседания
Перед первым судебным заседанием мать погибших детей Анастасия говорила о том, что не хочет высшей меры для бывшего супруга, что это будет слишком мягкое наказание для него.
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Сегодня Гомельский областной суд на выездном судебном заседании в Мозыре завершил рассмотрение дела об убийстве отцом собственных детей - 17-летнего сына и 9-летней...
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