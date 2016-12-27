Мониторинги предновогоднего торгового обслуживания населения региона выявляют недостатки в ассортименте и другие нарушения, сообщили в Комитете госконтроля области.

За 11 месяцев года КГК проверил 113 объектов торговли и общепита в области, и в каждом из них выявили нарушения требований законодательства. Местным органам власти поручили усилить контроль за состоянием торгового обслуживания. Особенно это актуально в канун Нового года.

Например, установили, что во всех трех автомагазинах «Витебской универсальной базы» отсутствовали: сахар, шампанское, пищевые концентраты обеденных блюд отечественного производства, предусмотренные ассортиментными перечнями. При этом покупателям предлагали шампанское молдавского розлива по цене 9,6 рубля, что значительно дороже отечественного аналога.

В автолавках не надлежащим образом хранили продукты. В двух из них нашли товары с истекшими сроками годности (колбасу и плодовое вино), а в одной были неисправные весы. На ряд товаров продавцы не выставили ценники. В одном автомобиле не провели своевременную санитарную обработку внутренней поверхности кузова.

Мониторинги торговли в регионе продолжаются. Главному управлению торговли и услуг облисполкома поручили проконтролировать обеспечение жителей городов и сел широким ассортиментом качественных товаров, в первую очередь отечественных, по доступным ценам.

Жители области могут поделиться информацией об уровне торгового обслуживания, нарушениях и недостатках при осуществлении розничной торговли и общественного питания, позвонив на «горячую линию» 29 декабря с 11.00 до 12.30 по телефону: 8−0212−42−62−91.