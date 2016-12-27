|
Шампанское втридорога. КГК нашел недостатки в предновогодней торговле в Витебской области
28.12.2016 10:48 — Новости Общества | Tut.by
Мониторинги предновогоднего торгового обслуживания населения региона выявляют недостатки в ассортименте и другие нарушения, сообщили в Комитете госконтроля области.
За 11 месяцев года КГК проверил 113 объектов торговли и общепита в области, и в каждом из них выявили нарушения требований законодательства. Местным органам власти поручили усилить контроль за состоянием торгового обслуживания. Особенно это актуально в канун Нового года.
Например, установили, что во всех трех автомагазинах «Витебской универсальной базы» отсутствовали: сахар, шампанское, пищевые концентраты обеденных блюд отечественного производства, предусмотренные ассортиментными перечнями. При этом покупателям предлагали шампанское молдавского розлива по цене 9,6 рубля, что значительно дороже отечественного аналога.
В автолавках не надлежащим образом хранили продукты. В двух из них нашли товары с истекшими сроками годности (колбасу и плодовое вино), а в одной были неисправные весы. На ряд товаров продавцы не выставили ценники. В одном автомобиле не провели своевременную санитарную обработку внутренней поверхности кузова.
Мониторинги торговли в регионе продолжаются. Главному управлению торговли и услуг облисполкома поручили проконтролировать обеспечение жителей городов и сел широким ассортиментом качественных товаров, в первую очередь отечественных, по доступным ценам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителей городов и сел должны обеспечить широким ассортиментом качественных товаров, в первую очередь отечественных, по доступным ценам.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии