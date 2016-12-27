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В кафе и ресторанах можно будет курить только в специально отведенных местах
28.12.2016 11:29 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси планируется запретить курение в объектах общепита, за исключением специально отведенных для этого мест, сообщила
— Проектом декрета «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения» установлено, что в объектах общественного питания курение запрещено, за исключением специально созданных для этой цели мест, — отметила Ирина Наркевич.
Владельцы кафе, ресторанов и других точек общепита должны будут создать специально предназначенные для курения места и оборудовать их в соответствии с требованиями, установленными Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством здравоохранения.
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Владельцы кафе, ресторанов и других точек общепита должны будут создать специально предназначенные для курения места и оборудовать их в соответствии с...
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