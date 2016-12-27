«Я была в шоке. Это нельзя придумать даже в страшном сне. Не понимаю, почему моя дочь это совершила. Значит, было что-то такое, чего я не знаю», — поделилась в суде мать 35-летней Натальи Ш., которую обвиняют в попытке отравить 41-летнего мужа из-за обладания его квартирой. В Витебском областном суде продолжают рассматривать громкое дело .



Обвиняемая общается со своим адвокатом. Потерпевший сидит рядом с милиционером. Фото: Игорь Матвеев

Напомним, попытка отравления произошла 10 июня этого года на съемной квартире на улице 3-й Садовой в областном центре. Мужчина остался жив благодаря тому, что подруга обвиняемой — Виктория Г. — вовремя сообщила о ее замысле в милицию.

Во вторник, 27 декабря, на судебном заседании опросили свидетелей — трех сотрудников УВД облисполкома, которые участвовали в операции по задержанию Натальи Ш., врача, которая оказывала помощь Юрию Б., двух осужденных из колонии в Орше, с которыми отбывал наказание потерпевший, а также мать обвиняемой.

Правоохранители: «Хотела или отравить, или утопить, или сбросить с балкона»





Иван К. летом этого года работал в управлении уголовного розыска, в отделе по раскрытию преступлений против личности. Он рассказал суду, как действовали правоохранители:

— От одной из жительниц города нам поступила информация, что 10 июня, ближе к обеду, гражданка Ш. намерена совершить убийство своего мужа. Но не было известно, каким именно способом. Было несколько версий: собирается отравить таблетками, ввести наркотическое вещество, сбросить его в состоянии алкогольного опьянения с балкона. Это должно было произойти в съемной квартире на 4-м этаже дома на улице 3-й Садовой в Витебске.

Второй участник мероприятий по задержанию — сотрудник управления уголовного розыска УВД Александр М. — добавил, что еще одним из способов убийства могло быть утопление.

Правоохранители держали под контролем то, что происходит в квартире, а также ситуацию вблизи дома на 3-й Садовой. Они находились в непосредственной близости: кто-то дежурил в соседнем подъезде, кто-то сидел на лавочке, кто-то — в машине…

— Промежуток времени между наполнением рюмки жидкостью и ее употреблением был очень коротким. Коротким было и время на подготовку нашей операции. Поэтому у нас не было и не могло быть какого-то сценария, действовали по обстановке, — отметил Александр М. — Когда мы увидели, что мужчина вышел из комнаты, а Ш. что-то залила в рюмку, сразу же выдвинулись к дому. Подошли к нему, и нам сообщили, что мужчина уже выпил содержимое рюмки. Позвонили медикам. Со станцией скорой помощи мы заранее договорились, что как только даем им сигнал, их бригада сразу же выезжает. Скорая оперативно приехала, и мы передали ей пострадавшего.

Мать обвиняемой: «Наталья — это наши мужские плечи в семье»

Людмила Евгеньевна, 68-летняя мать Натальи Ш., характеризовала дочь только с положительной стороны:

— Наталья — очень хорошая мать и дочь. Я благодарна ей за поддержку, она взвалила на свои плечи всех нас и тянула все время. Поддерживала и материально, и морально. Часто навещала меня, когда я болела. В нашем доме не было мужчин, она — наши плечи.



Фото: Игорь Матвеев

По словам матери, дочь всегда стремилась трудиться: «Работала на фирме, в „быстрых займах“, потом, когда не стало работы, занялась ремесленничеством. Делала поделочки, продавала их через интернет».

Отца своего внука Людмила Евгеньевна, по ее словам, не знала. О том, что дочь вышла замуж официально, за Юрия, мать узнала не сразу после бракосочетания.

— Наталья рассказала мне об этом спустя время. Видно, не хотела делиться, знала, как я к этому отнесусь. Мне не понравилось, что свадьба состоялась в тюрьме. Я сказала Наташе, что этого не нужно было делать. Дочь мне ответила: «Он не плохой, отзывчивый человек, только безалаберный. У меня может быть будущее с этим мужчиной». И все эти годы Наталья именно об этом и заботилась — строила их будущее, взяв на себя такую обязанность, доказывала, что достойна быть его женой. При этом муж почти не жил дома. А на его ждала, не гуляла, посылала письма, переводы, посылки. Она умница.

После этих слов женщина коротко обратилась к зятю:

— Юр, она же привела в порядок твою квартиру, сделала там ремонт, постоянно к тебе ездила…

На вопрос судьи: «Какие у вас отношения с зятем?» Людмила Евгеньевна ответила:

— Никаких. В письмах он передавал мне приветы. Но если б он был мне зять, он бы приходил и помогал. А так — как он мне может помочь приветами из тюрьмы?

По свидетельству матери, ее дочь жила в Витебске в нескольких местах: то у нее на проспекте Черняховского, то в квартире мужа — на улице Чкалова, то на частной квартире.

— А зачем вашей дочери было снимать квартиру, если она могла жить и у вас, и у мужа? — спросила судья.

— У дочери были собаки.

— Вы уверены, что дочь жила в квартире мужа на улице Чкалова? Ведь она же сдавала эту квартиру, — заметила судья.

— Да, квартира сдавалась, но там и для дочери было место.

— Значит, вы не все знаете о своей дочери, — сказала служитель закона.

После ареста Натальи бабушка оформила опеку над 9-летним внуком. Раньше мальчик жил то с мамой, то с бабушкой. «Наталья — прекрасная мать. Внук занимается футболом в спортивной школе, мать постоянно его чем-то развивала, учила, ходила в походы. А сейчас, без матери… Он скулит по ночам, как щеночек…» — поделилась пожилая женщина.

Обвиняемая в этот момент расплакалась.

По словам матери, дочь не делилась с ней семейными проблемами:

— Она не рассказывала мне о неприятностях. Но как-то пожаловалась на то, что разыскивала мужа в одну из его побывок дома. Он пробыл на свободе только 10 дней и опять попал в тюрьму, но и в те 10 дней не всегда бывал дома. Случалось, что Наталья приходила ко мне расстроенная, но ничего не говорила. Я спрашивала: в чем дело? Она отвечала: «Это наши дела». И я теперь сожалею о том, что не настояла, не спросила, что же ее так беспокоило.

О событиях, произошедших 10 июня на квартире на улице 3-й Садовой, Людмила Евгеньевна рассказывала с большим волнением. О том, что дочь арестовали, она узнала через несколько дней: «Я забеспокоилась: прошло время после того, как Наташа встретила мужа из колонии, а она почему-то не звонит и не звонит. Ее телефон не отвечал, я обзвонила больницы, а потом набрала номер бюро несчастных случаев. Там мне и сообщили, что дочь — в СИЗО. Я была в шоке. Это нельзя придумать даже в страшном сне. Я не понимаю, почему моя дочь это совершила. Значит, было что-то такое, чего я не знаю. Может быть, она защищалась? Только ради этого она могла пойти на такие вещи».

Мать описала жилище зятя как «бомжатник» и заявила суду, что Наталья сделала там ремонт, покупала туда мебель, установила новую сантехнику. Сам владелец 3-комнатной квартиры — Юрий Б., это отрицает: «Квартира не была запущенной. И я ничего такого особенного — ремонта или новой сантехники — во время своего визита туда 15 июня не заметил».

В марте 2012 года Наталья Ш. вышла замуж за Юрия Б., который был неоднократно судим. Свадьба прошла в колонии. Позже жена решила отравить мужа и завладеть его квартирой. Женщина знала, что в случае смерти мужа является единственной наследницей недвижимости. Она купила медицинские шприцы, антипсихотический препарат, нейролептическое средство, а также более 40 таблеток клонидина (более известен как клофелин). За три недели до преступления, 20 мая, Наталья сняла квартиру на улице 3-й Садовой. Привезла туда препараты и шприцы. Растолкла таблетки в порошок и приготовила концентрированный раствор, который планировала порциями добавлять в спиртное супругу. В свой замысел она посвятила подругу Викторию Г. 10 июня Юрий освободился из колонии в Орше. Наталья приехала за ним на такси и привезла на съемную витебскую квартиру — отметить его возвращение. В застолье принимала участие и Виктория. Мужчина отлучился в ванную комнату, чтобы принять душ. Жена в этот момент подмешала в стакан с алкоголем жидкость, содержавшую сильнодействующее вещество. Когда мужчина вернулся к столу, она дала ему выпить ликер с отравой. Через несколько минут в квартире появились сотрудники милиции: накануне они получили от Виктории информацию о готовящемся покушении. Юрию оперативно оказали медицинскую помощь, а Наталью задержали. У нее изъяли шприц с остатками вещества и несколько шприцев, заполненных лекарственным средством.