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В Речице на метизном заводе руку рабочего затянуло в гвоздильный автомат
28.12.2016 12:26 — Новости Общества | Tut.by
ЧП произошло в гвоздильном цехе во время работы третьей смены 27 декабря в 0.50, сообщает газета «
При наладке гвоздильного автомата, на котором был снят защитный кожух, спецодежду рабочего, а следом и его правую руку затянуло в станок. В результате у мужчины повреждены мягкие ткани конечности, возможен перелом.
После оказания первой медицинской помощи рабочий был оперативно доставлен в Речицкую ЦРБ. Его состояние оценивается как стабильное.
В настоящее время на заводе проходит расследование несчастного случая. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
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В настоящее время на заводе проходит расследование несчастного случая. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
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