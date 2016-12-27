﻿ В Речице на метизном заводе руку рабочего затянуло в гвоздильный автомат. 21.by
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В Речице на метизном заводе руку рабочего затянуло в гвоздильный автомат

28.12.2016 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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ЧП произошло в гвоздильном цехе во время работы третьей смены 27 декабря в 0.50, сообщает газета «Дняпровец».


При наладке гвоздильного автомата, на котором был снят защитный кожух, спецодежду рабочего, а следом и его правую руку затянуло в станок. В результате у мужчины повреждены мягкие ткани конечности, возможен перелом.

После оказания первой медицинской помощи рабочий был оперативно доставлен в Речицкую ЦРБ. Его состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время на заводе проходит расследование несчастного случая. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

 
 
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В настоящее время на заводе проходит расследование несчастного случая. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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