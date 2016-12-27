ЧП произошло в гвоздильном цехе во время работы третьей смены 27 декабря в 0.50, сообщает газета « Дняпровец ».





При наладке гвоздильного автомата, на котором был снят защитный кожух, спецодежду рабочего, а следом и его правую руку затянуло в станок. В результате у мужчины повреждены мягкие ткани конечности, возможен перелом.

После оказания первой медицинской помощи рабочий был оперативно доставлен в Речицкую ЦРБ. Его состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время на заводе проходит расследование несчастного случая. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.