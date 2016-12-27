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В Городке мужчина украл у соседей свиную тушу и делился со знакомыми

28.12.2016 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В Городке вор унес с веранды соседского дома 80-килограммовую свиную тушу, сообщает пресс-служба милиции региона.

Утром 27 декабря 64-летний пенсионер сообщил правоохранителям, что вечером 25 декабря из незакрытой веранды его дома пропала свиная туша.

Кражу совершил неработающий 41-летний местный житель. Он зашел в незапертый дом, увидел свеженину и, не найдя хозяев, решил забрать мясо. Гость не обнаружил ни ножа, ни топора, чтобы отрезать кусок, поэтому взял тушу целиком. Зацепил ее за ногу проволокой и поволок по улице. По дороге мужчина делился добычей со знакомыми.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Часть похищенного изъята.

 
 
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Гость не обнаружил ни ножа, ни топора, чтобы отрезать кусок, и решил забрать тушу целиком.

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