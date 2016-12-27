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Минчане создали петицию за сохранение сайта komplat.by

28.12.2016 12:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Жители Минска создали петицию в поддержку интернет-ресурса komplat.by, с помощью которого минчане и граждане, проживающие в столичном районе, узнавали о начислениях за жилищно-коммунальные услуги.

Минчане создали петицию за сохранение сайта komplat.by
© Sputnik/
Сайт коммунальных платежей komplat.by закрыт

В октябре в Беларуси была введена в действие АИС "Расчет-ЖКУ" – единая программа, в рамках которой могут осуществляться расчет, учет и начисления ЖКУ и безналичных субсидий. Из-а отсутствия интеграции komplat.by и АИС первый был вынужден в декабре прекратить работу.

"Учитывая, что подавать данные по индивидуальным приборам учета воды посредством СМС или по телефону гораздо менее удобно, просим предусмотреть в новой системе возможность подачи данных с использованием сети интернет, как это было в komplat.by", – указано в петиции.

Авторы обращения также заявили, что "при существующем уровне информатизации в Беларуси такой способ организации работы с населением не просто более цивилизован и удобен, но и просто логичен и закономерен".

"Он позволит приблизиться к созданию единого информационного пространства, снизить затраты на обработку информации, усовершенствовать процесс начислений платежей и, в конце концов, повысить уровень доверия и лояльности населения к власти", – заключили в тексте петиции.

За несколько дней под обращением оставили свои подписи около двух тысяч человек. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас жители столицы могут узнавать о начислениях за жилищно-коммунальные услуги только в системе АИС "Расчет-ЖКУ".

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