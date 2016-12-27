Подпольный завод — понятие весьма условное. В погребе или подполье можно спрятать разве что самогонный аппарат. Нефтеперегонный завод, даже очень маленький, утаить от людских глаз невозможно. Его непременно выдадут технологические емкости, сырье в немалом количестве, дым, запахи и прочие специфические признаки. Под землей его не скроешь. Но именно такое незаконное производство, работавшее в течение нескольких лет, сотрудники Комитета государственного контроля обнаружили в деревне Волковщина Молодечненского района.



Фото: Александр Стадуб, sb.by

Главный специалист КГК Ольга Дашкевич рассказала почти детективную историю:

— Проходила плановая проверка ООО «Вакондаэконефтехим», зарегистрированного в Минске юридического лица, имеющего лицензию на обезвреживание нефтепродуктов. Было установлено, что расположенный в Пуховичском районе завод горного воска еще в 2011 году отгрузил в адрес ООО около 100 тонн опасных отходов производства и перечислил 346 млн рублей. Лицензиат должен был переработать отходы и вернуть заказчику полученный продукт. Заключенный договор считался исполненным, хотя не нашлось никакого документального подтверждения, что отходы 3-го класса опасности действительно были переработаны и обезврежены.

Треть миллиарда — немалые деньги, судьбой которых завод горного воска за 5 лет, похоже, не озаботился. Для перевозки почти сотни тонн отходов нужно примерно полтысячи 200-литровых бочек! Их следов тоже обнаружить не удалось. Куда подевались? Где полученный в ходе переработки продукт? Ответов контролеры не получили. Руководство ООО давно сменилось, а нынешние менеджеры ничего не знают.

Опустим детали не столько контрольных, сколько следственных мероприятий. Слухами земля полнится. Некоторая часть бочек и признаки какой-то переработки обнаружились в глухой деревне, куда нас и приглашают специалисты КГК. Едем в компании с местными руководителями. От магистрали Минск — Молодечно до деревни Волковщина десяток километров по разбитой, не очищенной от снега дороге. Деревня выглядит пустынной: не курится ни один дымок. Несколько одноэтажных домов, сложенных из промышленных панелей, выглядят заброшенными. «Это пустующие дома ЖКХ, — комментирует председатель Красненского сельисполкома Валентина Кисель. — Несколько бывших колхозных домов принадлежат дачникам и сменили по несколько владельцев. Деревня живет только летом».

Местные руководители не видели происходящего, пока нелегальное «производство» не обнаружил госконтроль.

Если смотреть с улицы — ничего подозрительного. Но мы делаем крюк, заезжаем с тыла и… находим искомый объект. Хаотичное нагромождение 200-литровых бочек, разрезанных сверху донизу: из них явно извлекали содержимое. Посреди композиции — внушительные многокубовые резервуары и нечто напоминающее печь. В ней что-то или растапливали, или перегоняли, или сжигали. Возможно, что-то и производили. Кустарно, примитивно, убого. Работали, судя по всему, еще минувшим летом. Сейчас холодно: черно-смолистое содержимое некоторых бочек загустело. Врачу-гигиенисту Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталье Бороденко приходится немало постараться, чтобы отобрать содержимое на анализы. На них потребуется две недели. Пробы грунта тоже будут взяты.

Главный специалист КГК Николай Суменков: -На территории населенного пункта категорически не могут храниться или перерабатываться опасные отходы. Здесь хранили и перерабатывали. Вернее, их часть. Куда подевалась остальная, пока не установлено. Важно понимать, что опасные отходы, согласно законодательству, не могут бесследно «пропасть». Если они исчезли, значит, оказались где-то в земле или воде.

Кому принадлежит мини-заводик, пока достоверно неизвестно. Сюда, оказывается, уже приглашали представителей ОАО «Завод горного воска» и ООО «Вакондаэконефтехим»: те и другие не признали его своим.

Чей же он? Логическую цепочку помогают связать председатель сельисполкома Валентина Кисель и начальник инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Молодечненского района Владислав Чернов. Последний, оказывается, по службе имел дело с похожими бочками несколько лет назад, когда они обнаружились в Красном, на территории, принадлежащей стеклозаводу. Их хранило на арендованных площадях некое ЧПУП «Мастер-Хауз», владельцем которого являлся гражданин Дмитрий Борисевич. Он, по словам Владимира Чернова, намеревался производить жидкость для растопки каминов и уже тогда показывал флакончик с жидкостью. То ли сам произвел, то ли купил, сейчас не понять. Важно, что природоохранная инспекция в месте хранения бочек выявила загрязнения, на ЧПУП был наложен штраф, и его владелец Борисевич бочки вывез. В неизвестном направлении. Его самого тоже давно не видно.

А еще важно — это констатировал госконтроль, — что именно он, Борисевич, подписывал договор с ООО «Вакондаэконефтехим» на хранение бочек с отходами. Наконец, место на окраине деревни, где был обнаружен мини-заводик, вплотную прилегает к земельному участку, которым владеет… мать предпринимателя Анна Борисевич — это подтверждает уже председатель сельисполкома.

Состояние прилегающего к дому участка и его окрестностей заслуживает отдельного описания. Невообразимое нагромождение металлического лома, хлама, огромного количества бочек и пластиковых емкостей различного объема и назначения… Здесь же, в низине, расположен небольшой прудок, куда, возможно, попадали со сточными водами отходы нефтепереработки 3-го класса опасности. Повторюсь, что не удалось увидеться с местными дачниками и задать им лишь один вопрос: как они все это терпели?

Спросил лишь у Валентины Кисель: «Что делать будете? Разве нет у нас строгого спроса за беспорядок на подворье?» — «Будем вызывать хозяйку дома и Дмитрия Борисевича в сельисполком». Председателю не позавидуешь. Если и Борисевич не признает добро своим, отвечать за бочкотару и вывозить опасные отходы придется сельисполкому, а денег на это в бюджете нет.

Госконтроль же продолжит работу: связаны еще не все логические и финансово-хозяйственные цепочки. В Столбцовском районе, на мехдворе ООО «Шашки», тоже обнаружились бочки и даже подземный под завязку заполненный резервуар. Площади арендует то самое ООО «Вакондаэконефтехим». Еще одно юрлицо в 2014 году заплатило ему за обезвреживание опасных нефтесодержащих отходов. В сумме выходит более 120 тонн. Документального подтверждения их переработки нет. Или лицензированная переработка превратилась в частный (незаконный, все-таки подпольный!) «свечной» заводик? История не закончена.