Кто-то готовит каждый год что-то новенькое, а кто-то не изменяет традициям. Журналисты TUT.BY советуют, что поставить на праздничный стол, делятся рецептами, которые переходят из поколение в поколение, а также беспроигрышными вариантами, чтобы удивить гостей.



Фото: Дмитрий Брушко

Десерт, который лучше готовить накануне

REALTY.TUT.BY делится семейным рецептом «Наполеона». Готовить его не так сложно, как кажется, так что, возможно, этот торт станет и вашей новогодней традицией.

— Каждый год 31 декабря мы печем «Наполеон». Готовый торт ставится в холодильник с чувством выполненного долга и уверенностью в том, что если есть «Наполеон», считай, стол накрыт, — рассказывает журналист realt.tut.by Елена Зуева. — Помню, как лет пятнадцать назад приехала к своей подруге Ольге встречать Рождество. Ее папа помешивал глинтвейн, в доме пахло корицей, гвоздикой и мандаринами, малышня, дразня пузатого французского бульдога, носилась по комнатам… Оля, намазывая коржи «Наполеона» пушистым кремом, вспоминала бабушку — раньше она готовила торт к Рождеству. Этот теплый момент остался в памяти и стал частью моей истории.





Ингредиенты для теста: 250 г сливочного масла; 2,5 стакана муки, 1 яйцо, 1 стакан сметаны, соль.

Ингредиенты для крема: 200 г сливочного масла, 1 банка сгущенки, ванилин, орехи.

Пропорции в рецепте рассчитаны приблизительно на 10 человек. Для новогоднего «Наполеона» обычно беру двойную порцию, даже если праздник планируем встречать втроем: за три праздничных дня гости обязательно нагрянут.

Для теста сливочное масло трем на крупную терку (свекольную) и добавляем всю муку, что указана у рецепте. Довольно быстро перемешиваем руками и перетираем пальцами до тех пор, пока не образуется крошка. Сметану взбиваем с яйцом и щепоткой соли, добавляем все это в «тесто-крошку» и снова перемешиваем. Из теста формируем шарик. Если консистенция получилась слишком липкая, обваляйте в муке. Затем руками раскатайте тесто в колбаску, разделите на 12−18 равных частей и скатайте из них шарики (шарик=корж). Сложите их в емкость и поставьте в холодильник на полчаса.

В это время можно приступить к крему. Смешайте сгущенку и масло (масло трем на крупную терку), добавьте ванильный сахар и взбивайте миксером. Ванильный сахар уже давно готовлю сама: стручок ванили помещаем в баночку с сахаром и так храним.

Были с моим «Наполеонам» и эксперименты: какое-то время вместе с кремом использовался обжаренный арахис, клюква и фундук. С арахисом было вкусно, но страшно сытно. С клюквой, которая забавно лопалась во рту и давала кислинку, подружились не все. Зато фундук, слегка обжаренный и немного перемолотый в мельничке, оказался самым лучшим вариантом.

Готовый крем ставим в холодильник. Печем коржи. Сразу подумайте, на какое блюдо выложите торт. Это блюдо и берите за основу. Посыпьте стол мукой, положите шарик теста, обваляйте в муке и раскатайте тонко, затем приложите блюдо, обведите ножом по диаметру — лишнее тесто обрежется. Корж накручиваете на скалку — и на противень в разогретую духовку. Если у вас два противня, можно печь сразу по два коржа, это ускоряет процесс. Когда корж выкладываете на противень — прокалывайте его вилкой. Последний корж нужно пережарить, остудить и измять в пакетике для посыпки.

Готовые коржи сложить в стопку. Когда остынут, каждый корж намазать кремом и посыпать дробленым фундуком. Верхний слой посыпать заготовленной посыпкой (оставить немного про запас), обмотать пищевой пленкой и поставить в холодильник или на балкон. Перед подачей пленку снять и еще раз посыпать посыпкой, потому что торт немного примнется.

Легкий коктейль для знаменитостей

AFISHA.TUT.BY делится рецептом коктейля, который подойдет тем, кто подустал от классического «Советского» шампанского и не прочь поэкспериментировать.





Беллини — слабоалкогольный напиток на основе шампанского и персикового пюре. Автор классического рецепта — Джузеппе Чиприани, владелец известного венецианского бара, в котором любили проводить время Орсон Уэллс, Эрнест Хемингуэй, Хамфри Богарт и другие светские персонажи тех времен. Чтобы удивить своих богемных гостей, Чиприани придумал коктейль на основе белых персиков и шампанского. Именно этот напиток стал изюминкой первого американского бара Чиприани в Нью-Йорке.

Со временем рецепт несколько модицифировался и дошел до нас в таком виде.

Ингредиенты на компанию: спелые персики — 5 шт., игристое просекко или сухое шампанское — 750 мл (1 бутылка), лед в кубиках.

Разрежьте персики пополам, удалите из них косточки, дольки очистите от кожуры. Мякоть перемните руками и пропустите через сито для получения однородной массы. Полученное пюре охладите. Смешайте в шейкере со льдом три части игристого вина и одну часть персикового пюре. Процедите коктейль в бокалы для шампанского, так чтобы лед остался в шейкере. Подавать в холодном виде.

Существует и другой, облегченный домашний вариант коктейля.

Состав (на одну порцию): сухое шампанское — 100 мл, персиковый сок с мякотью (или пюре) — 50 мл.

Хорошо охладите бокал, сок и шампанское. Налейте в охлажденный бокал персиковый сок (пюре). Добавьте шампанское. Аккуратно перемешайте чайной ложкой (при перемешивании появится пена). Подавать холодным.

Салат, который нельзя недоесть

Рубрика « Общество » разбавляет стол легким салатом «Вальдорф».

— Когда на Новый год впервые попробовала этот салат, не могла остановиться, — рассказывает Анастасия Лукьянова. — С тех пор он стал незаменим на любом праздничном столе: готовится быстро, сочетание сладости и горечи такое, что разбавляет вкус любого блюда на столе. Порой чтобы облегчить процесс, я не добавляю курицу. Вкус не сильно меняется, а салат сразу теряет калории и позволяет попробовать чуть больше блюд на столе.



Ингредиенты на 4 порции: 2 куриные грудки, 100 г листьев салата, 100 г черного винограда (разрезать ягоды пополам и удалить косточки), 2 крепких яблока (порой достаточно и одного), 125 г грецких орехов, 175 г сыра с голубой плесенью (дорблю или рокфор), майонез.

Курицу отварить или пожарить, остудить. В большой салатнице соединить промытые и высушенные листья салата, половинки винограда, нарезанные кубиками яблоки, орехи, раскрошить голубой сыр. Курицу нарезать ломтиками и тоже положить в салатницу. Майонез смешать с оставшимся голубым сыром, взбить до однородной массы. Заправить салат соусом прямо перед подачей.

Сытное второе, которое можно захватить в гости горячим

AUTO.TUT.BY рекомендует блюдо, которое легко можно взять с собой в гости.

Горшочки — горячее блюдо, которое быстро готовится и очень долго остается горячим. То, что нужно, чтобы взять с собой в дорогу в гости. К тому же горшочки красиво выглядят на столе. Но блюдо очень сытное, после него скорее всего вам уже не захочется пробовать ничего другого.





Ингредиенты на шесть человек (горшочек в 500 граммов): 6−9 средних картофелин, 4−5 куриных бедрышек, 1 луковица, 300 г шампиньонов, 200 г сметаны, майонез, твердый сыр, яйцо.

Курицу нарезать на квадратики, обжарить, полуготовую уложить в горшочек на дно.

Шампиньоны нарезать соломкой, обжарить с луком до готовности, положить на курицу.

Картошку нарезать кубиками, обжарить почти до готовности (ничего страшного, если она будет сыровата), посолить и уложить поверх грибов. Добавить воды в горшочек — не больше половины, иначе она закипит и будет выливаться. Смешать сырое яйцо, тертый твердый сыр, майонез и кипяченую воду. Должен получится сметанообразный соус. Этой смесью полить горшочки. Поставить в холодную духовку (керамика должна нагреваться постепенно), довести до 180−200 градусов и подождать 20−25 минут до готовности.

Пока готовятся горшочки, можно успеть сделать закуску на скорую руку. Они готовятся за пару минут и требуют минимум ингредиентов.

«Изысканная»: 10 крупных креветок обжарить в оливковом масле на сильном огне. Пока они жарятся, сделать соус: 300 г сметаны смешать с мелконарезанными кинзой и петрушкой, добавить 2 ст. л. текилы и 1 ст. л. сока лайма, соль, перец. К текиле и креветкам подаем четвертинки лайма и не забываем оставить машину дома и пользоваться общественным транспортом в новогоднюю ночь.

«Бородинская»: бородинский хлеб нарезать кусочками примерно 3×3 см, намазать маслом (можно зеленым — с петрушкой и укропом). Сверху положить колечко сладкого лука, потом ломтик селедки, сверху — тонкую дольку зеленого яблока, сбрызнуть смесью водки, сахара и перца (смешать две-три столовых ложки водки, со щепоткой сахара и молотого перца). Украсить веточкой укропа, подать вместе с рюмкой ледяной водки.

Низкокалорийная курица для спортивных

SPORT.TUT.BY , который нередко рассказывает на портале, как правильно питаться , считают, что куриные котлетки с черносливом и сыром «худеющего» фитнес-тренера, автора проекта « Критическая масса », смогут заменить на праздничном столе калорийную пищу и не отразятся на фигуре.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Ингредиенты: куриное филе (500 г), 2 яйца, рисовая мука, чеснок, чернослив и сыр (по вкусу).

Способ приготовления: филе порубить на мелкие кусочки. Добавить к мясу два яйца, пару ложек муки, специи. Затем слепить котлеты и отправить их в духовку на 20−25 минут при температуре 180 °C. За несколько минут до полного приготовления украсить котлеты 25-процентным сыром (это постный вариант) и мелко порезанным черносливом.

Экономная закуска, подсмотренная в кафе

FINANCE.TUT.BY предлагает приготовить экономный, но легкий свекольный салат, рецепт которого журналисты подсмотрели в кафе.





Ингредиенты: 4 свеклы, 200 г бекона, 20 г семечек тыквы или подсолнечника, оливковое масло.

Сварить 4 свеклы, нарезать небольшими кубиками. Добавить нарезанный кубиками и слегка обжаренный бекон. Вместо бекона можно добавить ветчину. Добавляем слегка поджаренные тыквенные семечки (можно семечки подсолнечника). Все заправляем оливковым маслом (можно подсолнечным, оно дешевле). По вкусу можно добавлять соль.

Куриное карри на кокосовом молоке

В 42.TUT.BY уверены: самые лучшие повара — мужчины, хоть и редко стоят у плиты. Журналист Денис Алдохин с удовольствием смотрит шоу Гордона Рамзи и в свободное время учится готовить что-нибудь новенькое, мечтая о собственной кухне с хорошей плитой.

— Как готовить куриное карри на кокосовом молоке, мне показала одна девушка, это было давно. Готовится блюдо довольно просто, достаточно иметь хорошую сковороду, немного вдохновения и человека рядом, для которого хочется готовить. К блюду обязательно должен прилагаться бокал хорошего испанского сухого вина или Asti Martini.

Ингредиенты для куриного карри на 4 порции:

4 крупных куриных филе или мякоть, срезанная с 1 курицы весом около 2 кг

1 средняя луковица

2 небольших сладких перца

2 ч.л. порошка карри

¼ ч.л. черного молотого перца

1/8−¼ ч.л. красного острого перца (чили и кайенского, по вкусу)

400 мл куриного бульона

1 ст.л. сахара

1 ст.л. сока лайма или лимона

400 мл кокосового молока

небольшой пучок кинзы

небольшая горстка орехов кешью

соль по вкусу

Лук и сладкий перец мелко порубить. Курятину нарезать на небольшие кусочки. В сотейнике на сильном огне разогреть 2 ст.л. растительного масла. В несколько заходов обжарить курятину до золотистого цвета со всех сторон, по 2−3 минуты на заход. Переложить на тарелку. Уменьшить огонь до среднего, положить в сотейник лук и сладкий перец. Жарить, помешивая, около 5 минут. Добавить специи, жарить, помешивая, 1 минуту. Вернуть в сотейник курицу, добавить сахар и влить бульон. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимума и тушить под крышкой 15 минут. Влить в сотейник кокосовое молоко, снова довести до кипения и готовить еще 10 минут. За 5 минут до готовности добавить орехи. Добавить нарубленную кинзу, лаймовый сок, перемешать и подать с рисом.

Сациви, без которого в Грузии не бывает Нового года





Коронное блюдо фотографа TUT.BY Вадима Замировского — соус сациви. Он готовит это блюдо каждый раз, когда приходят гости. Но в Грузии это национальное новогоднее блюдо, которое стоит почти на каждом столе в обязательном порядке. Вообще главное в блюде соус, и традиционно его подают с курицей, но можно приготовить и утку или рыбу.

Ингредиенты для сациви на 4−5 человек: целая курица, грецкие орехи (300−400 г), лук, уцхо-сунели (или хмели-сунели), шафран, 2 зубчика чеснока, ложка аджики, жеток (по желанию), ложка винного уксуса, кинза и зерна граната для украшения.

Курицу целиком варить в кастрюле около 30 минут, затем допечь до готовности в духовке при 180 °C. Бульон сохранить. Основу соуса составляют грецкие орехи: чем больше их, тем больше соуса. В Грузии на блюдо уходит до килограмма орехов, в наших широтах это будет слишком накладно. Оптимальное количество — 300−400 грамм. Орехи перемолоть как можно мельче, добавить пассированный лук, специи (шафран, соль, перец). Уцхо-сунели найти довольно трудно: на развес их продают в крытом павильоне Комаровского рынка. Но специи можно заменить и на более распространенные хмели-сунели. Туда же добавить давленый чеснок, можно ложку острой грузинской аджики, но это не обязательно. Для густоты также можно добавить желток.

В соус постепенно вливать оставшийся бульон, помешивая. Должна получится консистенция жидкой сметаны. Затем разделывается курица, опускается в соус и ставится на огонь. Смесь надо постоянно помешивать, довести почти до кипения, но не дать закипеть. В нагретый соус добавить ложку винного уксуса. Затем блюдо украсить порезанной кинзой и зернами граната.

Подают блюдо обычно охлажденным, но Вадим говорит, что обычно не дожидается этого момента.

Два легких десерта: фруктовый салат и морковный кекс

— Этот салат редко кто делает, но он неизменно пользуется популярностью у гостей. Это приятный легкий десерт как раз подходит после обильного стола, — советуют в отделе новостей TUT.BY.





Ингредиенты: мандарины — 4 шт, бананы — 2 шт, груши — 1 большая, яблоко — 1 среднее, киви — 2 шт, ананасы консервированные — 1 банка (кусочки), орехи грецкие, мороженое — 1 семейный пломбир. Количество фруктов можно увеличить в зависимости от числа гостей и предпочтений.

Все нарезать небольшими кусочками, яблоко желательно очистить от кожуры, смешать, разложить по пиалам или креманкам, полить небольшим количеством ананасового сока, украсить мороженым. Можно еще натереть шоколад сверху.

Рубрика « Деньги и власть » рекомендует разбавить новогодний стол простым и не приторным дачно-скандинавским морковным кексом.





Ингредиенты: 300 г муки, 1,5 ст. сахара + ванильный сахар, 2 ч.л. корицы, ½ ч.л. соли, 1 ч.л. разрыхлителя, ½ ч.л. соды, 4 яйца, 250 мл растительного масла, 200 г натертой моркови, орехи (пекан или грецкие).

Для крема: 180 г кремчиза сыра, 40 г сахарной пудры

Смешать муку, сахар, корицу, соль, разрыхлитель и гашеную соду. Отдельно взбить яйца с растительным маслом, добавить туда мелко натертую морковь и соединить с сыпучими ингредиентами. Если под рукой есть орехи, можно добавить в тесто, отложив пару штук для украшения. Выложить в форму для кекса (если у вас маленькие формочки — тут на 12−13 штук). Выпекать при 150 градусах — большой кекс примерно 1 час 10−15 минут. Маленькие — минут 45. Остудить и сверху щедро смазать кремом из кремчиза (или филадельфия, или любой другой сливочный сыр) и пудры. Посыпать орехами и оставить на час-полтора в прохладном месте.