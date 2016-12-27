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Защитник Давыдовича считает, что есть основания для обжалования приговора Мингорсуда
28.12.2016 12:53 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 28 декабря. Екатерина Шакун, защитник бывшего учредителя и председателя международной благотворительной общественной организации "В помощь детям-сиротам" Вячеслава Давыдовича, считает, что с учетом непризнания им вины по всем составам инкриминируемых преступлений "имеются основания для обжалования приговора". Об этом адвокат Минской областной коллегии адвокатов заявила журналистам 28 декабря после оглашения приговора в Минском городском суде.
При этом, по словам защитника, "обжаловать или не обжаловать приговор — зависит от желания Давыдовича. У него есть установленный срок. В этот срок мы и определимся", сказала Шакун.
Сегодня Мингорсуд признал Давыдовича виновным по ст. 168 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса и по совокупности преступлений приговорил к пяти годам лишения свободы с запретом заниматься предпринимательской деятельностью сроком на пять лет.
С учетом того, что Давыдович уже был осужден судом Центрального района Минска 11 февраля 2014 года на четыре года лишения свободы за незаконную предпринимательскую деятельность, Мингорсуд путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначил обвиняемому пять лет лишения свободы с запретом заниматься предпринимательской деятельностью сроком на пять лет.
С учетом отбытой части наказания по приговору 2014 года и проведенного до него времени в СИЗО, Давыдовичу осталось провести за решеткой около года и восьми месяцев.
Состава преступления в действиях Давыдовича по двум должностным преступлениям суд не установил. Прокурор отказался поддерживать обвинение по ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 427 (служебный подлог) УК.
Эпизод, касавшийся действий, предусмотренных ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера), попал под состав ст. 168 УК. Как уточнила адвокат, по этому составу в обвинении было 8-10 эпизодов, но она считает, что в приговоре их должно быть меньше.
Судя по всему, адвокат удовлетворена своей работой. "Частично поставленная задача выполнена. Нам удалось убедить суд и прокуратуру, что по ряду составов преступлений Давыдович невиновен", — сказала Шакун.
Обжаловать приговор Мингорсуда можно в Верховном суде.
Ранее сообщалось, что в ходе следствия было установлено: с апреля 2010 года по ноябрь 2012 года руководитель благотворительной организации совершил действия сексуального характера в отношении воспитанников детских домов.
В феврале 2014 года суд признал Давыдовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Он был приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в течение пяти лет.
Решение о возобновлении расследования уголовного дела в отношении Давыдовича по ст. 168 УК (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста), которое расследовалось, но было прекращено в 2014 году, в Следственном комитете приняли в 2015 году. Тогда сообщалось, что решение о возобновлении дела было принято после изучения материалов ведомственным процессуальным контролем СК "с целью перепроверки и установления иных фактов противоправной деятельности, совершенных данным гражданином, в отношении несовершеннолетних, их половой неприкосновенности, нравственного и физического развития".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 28 декабря. Екатерина Шакун, защитник бывшего учредителя и председателя международной благотворительной общественной организации "В помощь...
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