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Устанавливаются обстоятельства ДТП в Бешенковичском районе, в результате которого пострадали восемь человек, трое — в реанимации
28.12.2016 13:05 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 28 декабря. Бешенковичский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 27 декабря около 8 часов на автодороге М3 Витебск — Минск.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова, микроавтобус "ГАЗ-32213" под управлением 51-летнего водителя двигался вблизи деревни Сосняны Бешенковичского района. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в ранее съехавших в кювет автомобиль "МАН" с полуприцепом, за рулем которого находился 56-летний житель Минска.
В результате дорожно-транспортного происшествия восемь пассажиров микроавтобуса (все — жители Витебска, рабочие одного предприятия) получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Бешенковичскую центральную районную больницу. Трое пострадавших мужчин 20-ти, 34-х и 43-х лет находятся в реанимационном отделении. Водители транспортных средств не пострадали.
В отношении водителя "ГАЗа" следователями возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
Следователями совместно с экспертами управления Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и автотехническая экспертизы, допрашиваются свидетели и потерпевшие. Водитель микроавтобуса допрошен в качестве подозреваемого, к нему применено обязательство о явке.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Устанавливаются обстоятельства ДТП в Бешенковичском районе, в результате которого пострадали восемь человек, трое — в реанимации
Минск, 28 декабря. Бешенковичский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 27...
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