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Работник склада на заводе в Солигорске обвиняется в хищении и попытке его скрыть
28.12.2016 13:25 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 28 декабря. Солигорским районным отделом СК расследуется уголовное дело в отношении работника ОАО "ЛМЗ Универсал", обвиняемой в заведомо ложном доносе с целью сокрытия присвоения и растраты вверенного ей имущества.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, 54-летняя работник одного из складов завода, который занимается производством и ремонтом горно-шатхного оборудования, чтобы избежать ответственности заявила в правоохранительные органы о проникновении на склад и хищении неизвестным лицом товарно-материальных ценностей.
По факту тайного похищения имущества с предприятия было возбуждено уголовное дело. Следователи во взаимодействии с сотрудниками ОБЭП Солигорского РУВД, проанализировав финансово-хозяйственные материалы, проведя необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, установили, что заявленные обстоятельства совершенной кражи созданы искусственно и не соответствуют действительности.
По данным следствия, женщина, являясь материально-ответственным лицом, на протяжении многих лет похищала вверенные ей в силу должностных обязанностей с завода инструменты и оборудование, которое сбывала физическим лицам. В результате противоправных действий причиненный ущерб составил порядка 150 тыс. рублей.
В рамках расследования проведены обыски, допросы свидетелей, очные ставки, ряд экспертиз, наложен арест на имущество фигурантки. По обстоятельствам совершения присвоения и растраты чужого имущества в личных целях женщина дала признательные показания.
Подозреваемой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 211 УК (присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 400 УК (заведомо ложный донос, совершенный из корыстных побуждений). В отношении нее применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, установлены соучастники, действиям которых также будет дана правовая оценка.
В адрес руководства завода направлено представление, где изложен комплекс мер по устранению выявленных в процессе расследования причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 28 декабря. Солигорским районным отделом СК расследуется уголовное дело в отношении работника ОАО "ЛМЗ Универсал", обвиняемой в заведомо ложном доносе с...
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