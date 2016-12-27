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Поддельное белорусское масло нашли в Казахстане

28.12.2016 13:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Комитет по защите прав потребителей в Казахстане выявил партии поддельного масла, на котором было указано, что оно белорусского производства, соответствующее сообщение было размещено на сайте организации.

Поддельное белорусское масло нашли в Казахстане
© Sputnik Сергей Пятаков
Чаще всего в России подделывают белорусские тушенку, сыры и шоколад

Белорусскую продукцию все чаще подделывают в постсоветских странах – особенно "молочку" в Казахстане и России.

"Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК выявлен факт производства поддельного сливочного масла отечественной компанией ТОО "VKV Company" (г. Алматы, ул. Бекмаханова, 97 а)", – говорится в сообщении.

Там также указывается, что компания скупала на оптовых рынках масло различных производителей и после его переработки с добавлением спредов и других продуктов расфасовывала в упаковки известных белорусских производителей молочной продукции.

Привели в комитете и пример использование товарных знаков ОАО "Лепельский молочноконсервный комбинат" и ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат". Сейчас специалистами проводится внеплановая проверка компании, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер административного воздействия.

 
Теги: Минск
 
 
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Казахская компания ТОО "VKV Company" скупало масло оптом и перерабатывало его.

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