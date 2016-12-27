МИНСК, 28 дек – Sputnik. Комитет по защите прав потребителей в Казахстане выявил партии поддельного масла, на котором было указано, что оно белорусского производства, соответствующее сообщение было размещено на сайте организации.



© Sputnik Сергей Пятаков Чаще всего в России подделывают белорусские тушенку, сыры и шоколад

Белорусскую продукцию все чаще подделывают в постсоветских странах – особенно "молочку" в Казахстане и России.

"Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК выявлен факт производства поддельного сливочного масла отечественной компанией ТОО "VKV Company" (г. Алматы, ул. Бекмаханова, 97 а)", – говорится в сообщении.

Там также указывается, что компания скупала на оптовых рынках масло различных производителей и после его переработки с добавлением спредов и других продуктов расфасовывала в упаковки известных белорусских производителей молочной продукции.

Привели в комитете и пример использование товарных знаков ОАО "Лепельский молочноконсервный комбинат" и ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат". Сейчас специалистами проводится внеплановая проверка компании, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер административного воздействия.