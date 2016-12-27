|
Информация об отравлении жителей Гродно психотропами ненамеренно спровоцировала увеличение числа посетителей сайта концерна "Калашников"
28.12.2016 14:06 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 28 декабря. УВД Гродненского облисполкома 28 декабря на своей странице в "ВКонтакте" разместило уточнение к информации двухдневной давности об отравлении психотропами жителей Гродно.
26 декабря гродненская милиция сообщила, что накануне праздников резко увеличилось число передозировок психотропными веществами. За пять дней в реанимации медучреждений областного центра в тяжелом состоянии поступили девять человек. У всех один и тот же диагноз: "отравление неизвестным психотропным веществом".
Со ссылкой на начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гродненского облисполкома Сергея Ланкевича сообщалось, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить: во всех случаях психотропы приобретались через интернет-магазины "Концерн Калашников" и "Зубр". После их приема людям становилось настолько плохо, что они терялись в действительности, процесс сопровождался галлюцинациями и в некоторых случаях судорогами. В реанимации в бессознательном состоянии каждый из поступивших находился по три-четыре дня. Летальных случаев удалось избежать. Поступившие в больницу — молодежь 1987—1996 годов рождения. Среди них две девушки 21 года и 20 лет, причем последняя — в декретном отпуске.
В появившемся 28 декабря на странице УВД Гродненского облисполкома в "ВК" уточнении, в частности, говорится: "Как удалось установить милиционерам, среди прочих интернет-ресурсов, где люди заказывали отраву, значился сайт "Концерн Калашников", который не имеет ничего общего с ресурсом kalashnikov.com, занимающимся продвижением продаж оружия и иной продукции".
Под этой информацией есть один комментарий: "Спасибо за посетителей! С.ув. начальник маркетингового отдела Kalashnikov.com" за подписью некоего Алексея Смоленского.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация об отравлении жителей Гродно психотропами ненамеренно спровоцировала увеличение числа посетителей сайта концерна "Калашников"
Минск, 28 декабря. УВД Гродненского облисполкома 28 декабря на своей странице в "ВКонтакте" разместило уточнение к информации двухдневной давности об...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии