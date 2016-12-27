﻿ Информация об отравлении жителей Гродно психотропами ненамеренно спровоцировала увеличение числа посетителей сайта концерна "Калашников". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Информация об отравлении жителей Гродно психотропами ненамеренно спровоцировала увеличение числа посетителей сайта концерна "Калашников"

28.12.2016 14:06 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 28 декабря. УВД Гродненского облисполкома 28 декабря на своей странице в "ВКонтакте" разместило уточнение к информации двухдневной давности об отравлении психотропами жителей Гродно.

26 декабря гродненская милиция сообщила, что накануне праздников резко увеличилось число передозировок психотропными веществами. За пять дней в реанимации медучреждений областного центра в тяжелом состоянии поступили девять человек. У всех один и тот же диагноз: "отравление неизвестным психотропным веществом".

Со ссылкой на начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гродненского облисполкома Сергея Ланкевича сообщалось, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить: во всех случаях психотропы приобретались через интернет-магазины "Концерн Калашников" и "Зубр". После их приема людям становилось настолько плохо, что они терялись в действительности, процесс сопровождался галлюцинациями и в некоторых случаях судорогами. В реанимации в бессознательном состоянии каждый из поступивших находился по три-четыре дня. Летальных случаев удалось избежать. Поступившие в больницу — молодежь 1987—1996 годов рождения. Среди них две девушки 21 года и 20 лет, причем последняя — в декретном отпуске.

В появившемся 28 декабря на странице УВД Гродненского облисполкома в "ВК" уточнении, в частности, говорится: "Как удалось установить милиционерам, среди прочих интернет-ресурсов, где люди заказывали отраву, значился сайт "Концерн Калашников", который не имеет ничего общего с ресурсом kalashnikov.com, занимающимся продвижением продаж оружия и иной продукции".

Под этой информацией есть один комментарий: "Спасибо за посетителей! С.ув. начальник маркетингового отдела Kalashnikov.com" за подписью некоего Алексея Смоленского.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 28 декабря. УВД Гродненского облисполкома 28 декабря на своей странице в "ВКонтакте" разместило уточнение к информации двухдневной давности об...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Поддельное белорусское масло нашли в Казахстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика