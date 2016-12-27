﻿﻿ Минск не исключает экстрадицию блогера Лапшина в Баку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минск не исключает экстрадицию блогера Лапшина в Баку

28.12.2016 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович не исключил экстрадицию в Баку, задержанного в Минске блогера Александра Лапшина, в случае, если обращение азербайджанской стороны будет отвечать всем требованиям закона. Об этом сообщает агентство АПА.


Александр Лапшин. Фото с его страницы в Facebook

«Если обращение законное, если он открыто допустил нарушение закона и его вина доказана, тогда Беларусь даст положительный ответ на это обращение», — сказал посол.

Белорусский дипломат также подчеркнул, что в его дипломатической практике было несколько таких прецедентов.

Напомним, ночью 15 декабря известный российско-израильский путешественник и блогер Александр Лапшин написал в Facebook, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана. Лапшин находится в «черном списке» азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха, но, несмотря на это, сумел въехать в Баку этим летом.

В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что «имеющий гражданства различных государств Александр Лапшин, заведомо вступив в преступный сговор с проживающими на оккупированных армянскими вооруженными силами азербайджанских территориях лицами, грубо нарушил требования законов Азербайджана».

«В апреле 2011 и октябре 2012 годов он пересек охраняемые государственные границы Азербайджана без соответствующих документов и проник на оккупированные ВС Армении территории. С целью пропаганды незаконного режима на своей личной интернет-странице среди стран, в которых он побывал, наряду с Азербайджаном и Арменией, Лапшин отметил и Нагорный Карабах, назвав его независимым государством», — отмечается в сообщении.

МИД Израиля вступился за русскоязычного путешественника и блогера с израильским гражданством Александра Лапшина. В Израиле опасаются, что он иожет получить большой тюремный срок.

Александр Лапшин — путешественник и популярный блогер ЖЖ, посетил 122 страны. Родился в России, в 13 лет переехал с семьей в Израиль. Во взрослом возрасте на несколько лет вернулся на родину, зарабатывал игрой на бирже. Последнее время живет в Грузии.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если обращение законное, если он открыто допустил нарушение закона и его вина доказана, тогда Беларусь даст положительный ответ на это обращение", - сказал посол.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В столичной квартире с маленькими детьми из-за короткого замыкания в гирлянде произошел пожар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика