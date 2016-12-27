Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович не исключил экстрадицию в Баку, задержанного в Минске блогера Александра Лапшина, в случае, если обращение азербайджанской стороны будет отвечать всем требованиям закона. Об этом сообщает агентство АПА .



Александр Лапшин. Фото с его страницы в Facebook

«Если обращение законное, если он открыто допустил нарушение закона и его вина доказана, тогда Беларусь даст положительный ответ на это обращение», — сказал посол.

Белорусский дипломат также подчеркнул, что в его дипломатической практике было несколько таких прецедентов.

Напомним, ночью 15 декабря известный российско-израильский путешественник и блогер Александр Лапшин написал в Facebook, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана. Лапшин находится в «черном списке» азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха, но, несмотря на это, сумел въехать в Баку этим летом.

В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что «имеющий гражданства различных государств Александр Лапшин, заведомо вступив в преступный сговор с проживающими на оккупированных армянскими вооруженными силами азербайджанских территориях лицами, грубо нарушил требования законов Азербайджана».

«В апреле 2011 и октябре 2012 годов он пересек охраняемые государственные границы Азербайджана без соответствующих документов и проник на оккупированные ВС Армении территории. С целью пропаганды незаконного режима на своей личной интернет-странице среди стран, в которых он побывал, наряду с Азербайджаном и Арменией, Лапшин отметил и Нагорный Карабах, назвав его независимым государством», — отмечается в сообщении.

МИД Израиля вступился за русскоязычного путешественника и блогера с израильским гражданством Александра Лапшина. В Израиле опасаются, что он иожет получить большой тюремный срок .

Александр Лапшин — путешественник и популярный блогер ЖЖ, посетил 122 страны. Родился в России, в 13 лет переехал с семьей в Израиль. Во взрослом возрасте на несколько лет вернулся на родину, зарабатывал игрой на бирже. Последнее время живет в Грузии.