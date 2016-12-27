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В столичной квартире с маленькими детьми из-за короткого замыкания в гирлянде произошел пожар

28.12.2016 14:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Утром 28 декабря из-за короткого замыкания елочной гирлянды в квартире по улице Алтайской произошел пожар. В жилище находились 26-летняя девушка и ее двое маленьких детей, сообщает минское управление МЧС.


Фото с сайта mchs.gov.by

Около 9 утра жители многоэтажки по улице Алтайской, 164 начали звонить в 101 и сообщать о сильном задымлении в подъезде. Спасатели оперативно прибыли и потушили пожар.

Как оказалось, во время возгорания в квартире была 26-летняя девушка и ее дети 2013 и 2015 года рождения. Она рассказала, что когда она зашла в комнату, то увидела загоревшуюся елку. Девушка пыталась потушить ее сама, но не смогла и выбежала с детьми из квартиры. Никто не пострадал.


Фото с сайта mchs.gov.by

Предположительная причина пожара — короткое замыкание елочной гирлянды. В связи с этим спасатели напоминают, что любой электроприбор нельзя оставлять без присмотра. Иногда и производители в инструкции указывают, что гирлянду нельзя эксплуатировать более трех часов подряд.


Фото с сайта mchs.gov.by

Спасатели призывают покупать гирлянды только в сертифицированных магазинах, спрашивать у продавцов сертификат соответствия и читать инструкцию. Особое внимание нужно обращать на соединение провода с вилкой, провода с переключателем режимов и провода с лампочками.

«Осмотрите изоляцию. Она должна быть плотной и без внешних повреждений. Коробка переключателей режимов должна быть целостной», — советуют в МЧС.

 
 
Ссылка на источник 44
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Во время возгорания в квартире была 26-летняя девушка и ее дети 2013 и 2015 года рождения.

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