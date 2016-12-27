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СМИ: в Минске задержан директор визового центра

28.12.2016 14:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Правоохранительные органы задержали в Минске директора визового центра (vizacenter.by) за нелегальные услуги по подготовке документов для шенгенских виз, сообщил tvr.by.

СМИ: в Минске задержан директор визового центра
© Sputnik/
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Ссылаясь на ГУБОП МВД, телеканал сообщил о том, что фирма оказывала нелегальные услуги по подготовке документов для шенгенских виз.

Согласно информации оперативников, преступная схема работала с 2013 года.

Документы для шенгенских виз готовились вне зависимости о того, имеет ли право гражданин Беларуси на посещение Европы, также услугами турфирмы пользовались в том числе и организаторы каналов незаконной миграции.

Оперативники при обыске в офисе изъяли более 300 тысяч долларов, около 100 поддельных печатей, сообщил телеканал. Офис компании располагается в центре города, двери его уже опечатаны.

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники при обыске в офисе изъяли более 300 тысяч долларов, около 100 поддельных печатей; двери компании, которая располагается в центре города, уже опечатаны.

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