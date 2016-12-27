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Суд освободил от административной ответственности Юрия Губаревича за чтение стихов у памятника Богдановичу в день юбилея поэта

28.12.2016 15:03 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 28 декабря. Суд освободил от административной ответственности председателя движения "За Свободу" Юрия Губаревича за чтение стихов Максима Богдановича у памятника поэту в Минске в день его 125-летия 9 декабря.

Такое решение приняла судья суда Центрального района Минска Виктория Шабуня 28 декабря.

При этом Губаревич оштрафован на 50 базовых величин (1.050 рублей) за участие в акции памяти жертв сталинских репрессий в столице 7 ноября у здания Комитета государственной безопасности.

(Будет дополнено.)


Алексей Александрров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 декабря. Суд освободил от административной ответственности председателя движения "За Свободу" Юрия Губаревича за чтение стихов Максима Богдановича у...

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