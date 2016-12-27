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Госнаграды вручили в Беларуси: Лукашенко – 54, Кобяков – около 140
28.12.2016 15:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Андрей Кобяков вручили в среду государственные награды работникам различных сфер.
© flickr.com/ НОК Беларуси
По информации пресс-службы белорусского лидера, церемония с участием главы государства состоялась во Дворце Независимости.
"Сегодня мы продолжаем награждение достойных людей Беларуси, достигших значительных успехов в прошедшем пятилетии. Наше государство высоко ценит многолетний кропотливый труд и высокие достижения в любой отрасли и сфере деятельности", – сказал Лукашенко.
Среди награжденных президентом – 54 человека, представители силовых ведомств, промышленности, сельского хозяйства, строительства, образования, здравоохранения, культуры, работники Комитета государственного контроля и Министерства по налогам и сборам, а также известные спортсмены и тренеры, показавшие высокие спортивные результаты на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Кобяков также, по поручению президента, провел награждение заслуженных людей Беларуси. В его списке награжденных, по информации пресс-службы Совмина, было около 140 человек – социальных работников, врачей, преподавателей, ученых, работников промышленности и лесной отрасли, аграриев, строителей и нефтяников, представителей налоговых органов, госслужащих и творческой интеллигенции.
Как отметили в пресс-службе, все они были удостоены госнаград за плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей и профессионализм.
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Глава государства наградил представителей промышленности, КГК, МНС, а также спортсменов, принесших Беларуси медали на Олимпийских играх в Рио.
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