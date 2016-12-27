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Указ: на месте музея ВОВ на Октябрьской площади появится бизнес-центр

28.12.2016 16:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Здание многофункционального комплекса появится на Октябрьской площади в Минске, решение о его возведении в центре белорусской столицы закреплено указом президента Беларуси Александра Лукашенко.

Соответствующий документ, который предусматривает реализацию в 2017-2020 годах инвестпроекта по строительству комплекса "БК Капитал Центр", глава государства подписал 28 декабря.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Центр будет включать административные и торговые помещения, бизнес-апартаменты, рестораны и кафе, а также подземный паркинг.

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