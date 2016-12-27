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Лукашенко подписал указ о строительстве многофункционального комплекса на Октябрьской площади в Минске

28.12.2016 16:33 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 28 декабря. Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 497, который предусматривает реализацию в 2017—2020 годах инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса " БК Капитал Центр" на Октябрьской площади в Минске.

"В соответствии с представленной архитектурной концепцией в составе комплекса будут построены административные и торговые помещения, бизнес-апартаменты, помещения для размещения предприятий общественного питания, подземный паркинг", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Осуществление этого проекта "позволит завершить застройку архитектурного ансамбля одной из центральных площадей белорусской столицы".

Справка БелаПАН. До 2014 года на этом месте находился Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, построенный в 1964 году. Здание являлось историко-культурной ценностью республиканского значения. Вопрос о сносе музея впервые был поднят в 2008 году, когда появился проект 36-этажной гостиницы "Кемпински". Затем возникла идея строительства 26-этажного здания с галереей современного искусства, позднее — гостиничного комплекса в одном стиле с находящимся рядом бизнес-центром. Новое здание музея ВОВ построено рядом со стелой "Минск — город-герой" на пересечении проспектов Победителей и Машерова. "Кемпински" начали строить на месте бывшей электростанции возле парка имени Горького (объект заморожен).
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 декабря. Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 497, который предусматривает реализацию в 2017—2020 годах инвестиционного проекта по строительству...

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