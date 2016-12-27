|
Виктор Рябцев освобожден от должности судьи Верховного суда
28.12.2016 16:47 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 28 декабря. Виктор Рябцев освобожден от должности судьи Верховного суда в связи с избранием на другую должность с последующим уведомлением о его освобождении Совета Республики Национального собрания. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 28 декабря, сообщила пресс-служба президента.
Справка БелаПАН. 30 ноября Совет Республики избрал 59-летнего Рябцева судьей Конституционного суда.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 28 декабря. Виктор Рябцев освобожден от должности судьи Верховного суда в связи с избранием на другую должность с последующим уведомлением о его...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии