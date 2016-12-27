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Правозащитники попросили Генпрокуратуру опротестовать "неадекватно мягкий" приговор Давыдовичу

28.12.2016 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Сразу две общественные организации обратились в Генпрокуратуру с просьбой вынести протест на «неадекватно мягкое» наказание Вячеславу Давыдовичу — обвиненному в педофилии экс-руководителю МБОО «В помощь детям-сиротам», которого Мингорсуд приговорил к 5 годам колонии.


Вячеслав Давыдович перед оглашением приговора Мингорсуда. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Обращения в Генпрокуратуру подготовили общественное объединение «Понимание» (работает в сфере предупреждения насилия в отношении детей) и правозащитная организация «Регион 119» (защищает права осужденных), сообщила TUT.BY Алена Красовская-Касперович, руководитель «Региона 119».

В своих письмах организации выражают «глубокую озабоченность неадекватно мягким наказанием», вынесенным Вячеславу Давыдовичу. По их мнению, признание его виновным по статье 168 УК (Иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) — «недостаточное признание социальной опасности его деяний». То, что суд оценил преступные действия по статье 166 (Изнасилование) как недоказанные, «может свидетельствовать о недостаточно скрупулезном анализе доказательств», считают правозащитники.

Ссылаясь на Конвенцию ООН о правах ребенка, которую ратифицировала и Беларусь, «Понимание» и «Регион 119» просят Генпрокуратуру, во-первых, вынести протест на приговор Давыдовичу «за недостаточностью меры наказания», во-вторых, провести проверку «на предмет возбуждения нового расследования по эпизодам, „не получившим подтверждение“ в суде».

Напомним, приговор в отношении Вячеслава Давыдовича был оглашен сегодня в Минском городском суде. Обвиняемый проходил по нескольким статьям УК, прежде всего по ч. 2 и 3 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего) и ст. 168 (Иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Также Давыдовича обвиняли в служебных преступлениях и незаконной предпринимательской деятельности.

Его признали виновным в иных действиях сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста (ст. 168), и в предпринимательской деятельности без государственной регистрации, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 233).

Гособвинение отказалось от обвинений Давыдовичу по ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление служебными полномочиями), ч. 2 ст. 427 (Служебный подлог) за отсутствием состава преступлений. Что касается преступных деяний против половой неприкосновенности, то эпизод, проходивший по ч 2 и 3 ст. 167, попал под состав ст. 168 УК. Признаков преступления, предусмотренного ст. 166 (Изнасилование), суд не усмотрел.

По совокупности преступлений и с учетом того, что Давыдович 2014 году уже был осужден на 4 года судом Центрального района Минска (поглощение менее строгого наказания более строгим), обвиняемого приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он лишен права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет. С него также будут взысканы 123 508 рублей дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности.

На данный момент Давыдович уже отбывает наказание по приговору суда Центрального района Минска. Отбытый срок будет зачтен. Всего Давыдович отсидел 3 года 4 месяца, то есть, по приговору Минского городского суда ему осталось отбывать наказание примерно 1 год 8 месяцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Сразу две общественные организации обратились в Генпрокуратуру с просьбой вынести протест на "неадекватно мягкое" наказание Вячеславу Давыдовичу - обвиненному в...

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