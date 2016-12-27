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Правозащитники попросили Генпрокуратуру опротестовать "неадекватно мягкий" приговор Давыдовичу
28.12.2016 17:10 — Новости Общества | Tut.by
Сразу две общественные организации обратились в Генпрокуратуру с просьбой вынести протест на «неадекватно мягкое» наказание Вячеславу Давыдовичу — обвиненному в педофилии экс-руководителю МБОО «В помощь детям-сиротам», которого Мингорсуд приговорил к 5 годам колонии.
Обращения в Генпрокуратуру подготовили общественное объединение «Понимание» (работает в сфере предупреждения насилия в отношении детей) и правозащитная организация «Регион 119» (защищает права осужденных), сообщила TUT.BY Алена Красовская-Касперович, руководитель «Региона 119».
В своих письмах организации выражают «глубокую озабоченность неадекватно мягким наказанием», вынесенным Вячеславу Давыдовичу. По их мнению, признание его виновным по статье 168 УК (Иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) — «недостаточное признание социальной опасности его деяний». То, что суд оценил преступные действия по статье 166 (Изнасилование) как недоказанные, «может свидетельствовать о недостаточно скрупулезном анализе доказательств», считают правозащитники.
Ссылаясь на Конвенцию ООН о правах ребенка, которую ратифицировала и Беларусь, «Понимание» и «Регион 119» просят Генпрокуратуру, во-первых, вынести протест на приговор Давыдовичу «за недостаточностью меры наказания», во-вторых, провести проверку «на предмет возбуждения нового расследования по эпизодам, „не получившим подтверждение“ в суде».
Напомним, приговор в отношении Вячеслава Давыдовича
Его признали виновным в иных действиях сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста (ст. 168), и в предпринимательской деятельности без государственной регистрации, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 233).
Гособвинение отказалось от обвинений Давыдовичу по ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление служебными полномочиями), ч. 2 ст. 427 (Служебный подлог) за отсутствием состава преступлений. Что касается преступных деяний против половой неприкосновенности, то эпизод, проходивший по ч 2 и 3 ст. 167, попал под состав ст. 168 УК. Признаков преступления, предусмотренного ст. 166 (Изнасилование), суд не усмотрел.
По совокупности преступлений и с учетом того, что Давыдович 2014 году
На данный момент Давыдович уже отбывает наказание по приговору суда Центрального района Минска. Отбытый срок будет зачтен. Всего Давыдович отсидел 3 года 4 месяца, то есть, по приговору Минского городского суда ему осталось отбывать наказание примерно 1 год 8 месяцев.
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Сразу две общественные организации обратились в Генпрокуратуру с просьбой вынести протест на "неадекватно мягкое" наказание Вячеславу Давыдовичу - обвиненному в...
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