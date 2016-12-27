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Студент, выстреливший из пневматики в школьника, получил три года колонии

28.12.2016 17:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Крупными неприятностями закончилось летнее приключение для 18-летнего студента гомельского вуза, жителя Рогачева. Будучи на каникулах дома, молодой человек неразумно воспользовался пневматическим оружием, попавшим ему в руки. Выстрелив в сторону школьников, он травмировал 14-летнего подростка. Рогачевский районный суд 28 декабря вынес решение по этому уголовному делу, сообщает «СБ. Беларусь Сегодня».

По материалам расследования, эта история начиналась абсолютно невинно. Студент в этот день пришел в местную гимназию размяться на тренажерах. В незапертом кабинете спортивного зала, где велись ремонтные работы, заметил две пневматические винтовки ИЖ-28. Оружие использовалось на уроках по военной подготовке. Молодому человеку ничего другого не пришло в голову, как пострелять из пневматики через окно гимназии. Поначалу метил в птиц, а потом — в школьников, находившихся во дворе. В прокуратуре района, которая поддерживала государственное обвинение в процессе, рассказывают о ходе событий:

—  Одна пуля попала подростку в ногу, но отскочила, оставив лишь синяк. А вот вторая угодила другому школьнику в колено, застряв в нем.

Пострадавшего госпитализировали. Для того, чтобы извлечь пулю из коленной чашечки, парня пришлось везти в одну из клиник Гомеля. Студента задержали. Рассмотрев материалы уголовного дела, районный суд признал его виновным в особо злостном хулиганстве. По словам пресс-секретаря Гомельского областного суда Ольги Барсуковой, в качестве наказания назначено три года лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Парень также обязан возместить потерпевшему материальный и моральный вред на сумму свыше 10 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу. Обвиняемый намерен его обжаловать.

 
Теги: Гомель
 
 
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Парень также обязан возместить потерпевшему материальный и моральный вред на сумму свыше 10 тыс. рублей.

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