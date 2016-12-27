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Москва жертвует солдатами информационной войны?

28.12.2016 17:17 — Новости Общества | БДГ  
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Официальный представитель МИД России раскритиковала задержанных авторов ИА REGNUM, в ответ агентство обвинило Марию Захарову в клевете.

ИА REGNUM  пригрозило иском за клевету официальному представителю МИД России Марии Захаровой. "М. Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА REGNUM и агентство в целом, - сообщает агентство. - В связи с вышеизложенным ИА REGNUM заявляет, что подает в суд иск к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства".

Накануне на еженедельном брифинге в МИД РФ его официальный представитель Мария Захарова, комментируя задержание в Беларуси журналистов ИА REGNUM, сказала:

"Наш посол в Беларуси дал развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности с агентством REGNUM. Поэтому посол высказал нашу российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство", в отношении Беларуси и белорусов - конечно, недопустимо".

Трудно представить "что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию", отреагировал российский МИД на угрозы ИА REGNUM.

- Молчание Москвы можно объяснить выжиданием, так как Регнум - это не государственная структура. Я думаю, в Кремле никто не верит в то, что "публицисты" получат реальные сроки. А Москва не желает наращивать напряжение в отношениях, а если учесть стратегическое сотрудничество, то здесь никаких противоречий нет, - заявил БДГ доктор политических наук Павел Усов. - Более того, никому не известные "белорусские публицисты русского мира" для Москвы не имеют принципиального значения, но могут такими стать, если действия Минска будут кардинально противоречить интересам Москвы.

9 декабря стало известно о задержании преподавателя БГУИР Юрия Павловца и сторожа Дмитрия Алимкина, позже стало известно, что взят под стражу третий автор ИА REGNUM - Сергей Шиптенко. Всех задержали после проверки их материалов Министерством информации. Ведомство нашло в опубликованных авторами под псевдонимами материалах признаки разжигания межнациональной розни или социальной вражды. Следственный комитет возбудил уголовные дела, которые может объединить в одно ИА REGNUM - по ч. 3 ст. 130 УК. Всем троим грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель МИД России раскритиковала задержанных авторов ИА REGNUM, в ответ агентство обвинило Марию Захарову в клевете.

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