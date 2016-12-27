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В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии открылись два новых корпуса

28.12.2016 17:34 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 28 декабря. В Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии (РНПЦ ОМР) имени Н.Н.Александрова 28 декабря открылись новая поликлиника и отреставрированное и переоснащенное урологическое отделение, сообщили БелаПАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Ежедневно консультативно-поликлиническое отделение с операционным блоком планирует принимать 850 пациентов. В старом здании консультацию могли получить не более 250 человек.

На строительство и оснащение объекта было выделено около 30 млн рублей. Здание оснащено современной медтехникой, полностью компьютеризировано, в нем расположены эндоскопическое отделение и отделение УЗИ. В ближайшее время планируется начать ведение электронных амбулаторных карт пациентов.

На 70% поликлиника будет обслуживать пациентов из Минской области, в целом же специалисты будут принимать только граждан Беларуси. Иностранцы смогут попасть на консультацию в прежнем здании поликлиники после проведения в нем капитального ремонта.

По сообщению пресс-службы, в церемонии открытия объектов приняли участие министр здравоохранения Василий Жарко и председатель Миноблисполкома Семен Шапиро.

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова был создан в 1960 году, является ведущим онкологическим, самым крупным исследовательским учреждением страны и оказывает полный спектр услуг в области диагностики и лечения. В структуре РНПЦ четыре научных отдела, 10 научных лабораторий, 17 стационарных клинических отделения, 15 диагностических отделений. Ежегодно здесь проходят лечение более 19 тыс. пациентов, проводится более 10 тыс. операций, более 1 млн диагностических и лабораторных исследований.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 декабря. В Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии (РНПЦ ОМР) имени Н.Н.Александрова 28 декабря открылись новая...

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