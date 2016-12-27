МИНСК, 28 дек — Sputnik. Самые популярные мобильные игры уходящего года для детей и их родителей — в тематическом обзоре Sputnik.

В зимние каникулы (да и вообще всегда) иногда хочется занять чем-то своих детей. Для многих настоящей панацеей стали планшеты и смартфоны — игр для них сейчас делают великое множество. Sputnik собрал самые популярные игры для мобильных устройств — чтобы ни вам, ни вашим детям не было скучно. Ну а почитать и заняться спортом дети всегда успеют.

Погоня за поездами для малышей

Игра "Subway Surfers" получила положительные отзывы от десятков миллионов пользователей по всему миру и регулярно держится в списке самых популярных мобильных игр. Суть ее проста: главные герои исследуют метро, бегают что есть сил и прячутся от встречных поездов. Удивительно, но такая простая игрушка быстро затягивает. Создали ее для всех, кто старше трех лет. Скачать "Subway Surfers" можно для IOS или для Android .

Хит 2016-го — "Планета самоцветов"

Если вы никогда не видели коллег или людей в транспорте, увлеченно играющих с разноцветными камушками, — вы, наверное, живете в пещере. Самая популярная игра на постсоветском пространстве, "Планета самоцветов" подходит для всех старше трех лет, а детям она может быть и полезна — тренирует реакцию и внимание. Скачать игру можно также и для устройств Apple, и на Android. Версии игры — для IOS или для Android .

Экшен с милым котом Томом

Приложение "Говорящий Том: бег за золотом" — типичный экшен, в котором нужно в виде говорящего кота Тома гнаться за грабителями. Девочки могут выбрать для себя другого персонажа — кошку Анджелу. Кроме погони и приключений, можно и построить "дом мечты". Игра также подойдет всем старше трех лет. Версии игры — для IOS или для Android .

Катания на байке

"Trial Xtreme 4" — наиболее популярная игра, суть которой заключается в гонках на мотоциклах. Специально к праздникам создатели игры ввели персонажей в костюме Санта-Клауса — так вполне можно погрузиться в новогоднее настроение. Ничего крамольного в игре нет, но из-за сложности ее рекомендуют только детям старше девяти лет. Версии игры — для IOS или для Android .