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Захарова посоветовала "Регнуму" подать в суд на самих себя

28.12.2016 17:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Трудно представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос о намерении ИА "Регнум" подать на нее в суд.

Захарова посоветовала "Регнуму" подать в суд на самих себя
© Sputnik Григорий Сысоев
Захарова о задержанных по делу "Регнума": они писали непотребные вещи

Захарова в среду прокомментировала задержание белорусскими властями трех авторов, писавших для российских сайтов. Белорусскими специалистами их тексты квалифицированы как разжигающие межнациональную рознь. После комментария Захаровой относительно задержания авторов редакторы "Регнума" заявили о готовности подать на нее в суд за якобы непроверенную информацию и клевету.

"Возможно, руководство агентства "Регнум" просто запуталось. Так, накануне брифинга в МИД пришло письмо от главного редактора М. А. Колерова, в котором он просит прокомментировать заявление Посла России в Беларуси А. А. Сурикова относительно упомянутого задержания журналистов и рассуждает о том, что формально ИА "Регнум" должно считаться соучастником вменяемого его авторам преступления", – рассказала Захарова.

Представитель российского МИД добавила, что "может быть, Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о "соучастии в преступлении", и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под "обезумевшим недогосударством".

Отметила Захарова и то, что ни в ходе, ни после брифинга агентство "Регнум" за разъяснениями в МИД не обращалось.

"И вообще, трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию", – заключила она.

Задержанные белорусскими правоохранительными органами преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрий Павловец, школьный сторож из Бреста Дмитрий Алимкин и минчанин Сергей Шиптенко проходят по делу, возбужденному по статье 130 Уголовного кодекса Беларуси ("Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни"). Основанием для возбуждения дел послужили материалы, которые поступили из Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма в отношении авторов статей, публиковавшихся в ряде российских информационных ресурсов. В частности, в своих материалах они резко негативно отзывались о белорусской культуре, нации и языке.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Официальный представитель российского МИДа ответила на критику издания относительно ее позиции по задержанным в Беларуси авторам агентства.

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