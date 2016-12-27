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Захарова посоветовала "Регнуму" подать в суд на самих себя
28.12.2016 17:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Трудно представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос о намерении ИА "Регнум" подать на нее в суд.
© Sputnik Григорий Сысоев
Захарова в среду прокомментировала задержание белорусскими властями трех авторов, писавших для российских сайтов. Белорусскими специалистами их тексты квалифицированы как разжигающие межнациональную рознь. После комментария Захаровой относительно задержания авторов редакторы "Регнума" заявили о готовности подать на нее в суд за якобы непроверенную информацию и клевету.
"Возможно, руководство агентства "Регнум" просто запуталось. Так, накануне брифинга в МИД пришло письмо от главного редактора М. А. Колерова, в котором он просит прокомментировать заявление Посла России в Беларуси А. А. Сурикова относительно упомянутого задержания журналистов и рассуждает о том, что формально ИА "Регнум" должно считаться соучастником вменяемого его авторам преступления", – рассказала Захарова.
Представитель российского МИД добавила, что "может быть, Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о "соучастии в преступлении", и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под "обезумевшим недогосударством".
Отметила Захарова и то, что ни в ходе, ни после брифинга агентство "Регнум" за разъяснениями в МИД не обращалось.
"И вообще, трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию", – заключила она.
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Официальный представитель российского МИДа ответила на критику издания относительно ее позиции по задержанным в Беларуси авторам агентства.
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