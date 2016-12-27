Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора Чечерского профлицея, сообщил заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры области Семен Федорченко.

Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора Чечерского профессионального лицея за злоупотребление служебными полномочиями.

Согласно материалам дела, 48-летний руководитель давал незаконные указания оформлять фиктивные документы о наборе учащихся в группы. Факты вскрылись по итогам вступительных кампаний 2014 и 2015 годов. На обучение мнимых учащихся тратились государственные деньги. Общая сумма неправомерно расходованных средств превысила Br11 тыс.

В уголовном деле также фигурируют другие эпизоды противоправной деятельности бывшего директора, в том числе хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Обвиняемый находится под стражей.