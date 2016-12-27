﻿ Экс-директор чечерского лицея обвиняется в хищении средств и фиктивном обучении учащихся. 21.by
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Экс-директор чечерского лицея обвиняется в хищении средств и фиктивном обучении учащихся

28.12.2016 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора Чечерского профлицея, сообщил заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры области Семен Федорченко.

Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора Чечерского профессионального лицея за злоупотребление служебными полномочиями.

Согласно материалам дела, 48-летний руководитель давал незаконные указания оформлять фиктивные документы о наборе учащихся в группы. Факты вскрылись по итогам вступительных кампаний 2014 и 2015 годов. На обучение мнимых учащихся тратились государственные деньги. Общая сумма неправомерно расходованных средств превысила Br11 тыс.

В уголовном деле также фигурируют другие эпизоды противоправной деятельности бывшего директора, в том числе хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Обвиняемый находится под стражей.

 
 
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Общая сумма неправомерно расходованных средств превысила Br11 тыс.

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