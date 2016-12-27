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Новый корпус реактора везут на АЭС
28.12.2016 18:09 — Новости Общества | Tut.by
Новый корпус реактора по железной дороге перевозят на БелАЭС. Корреспондент TUT.BY сфотографировал состав в районе станции Олехновичи. К вечеру его должны доставить на строительную площадку.
Состав, перевозящий корпус реактора, состоит из двухсекционого М62. Именно такие локомотивы входили в состав БЖРК (боевой железнодорожный ракетный комплекс) — железнодорожную пусковую установку с ядерной межконтинентальной ракетой (США очень опасались этого оружия, потому что БЖРК были в постоянном движении, и обнаружить их среди тысяч грузовых поездов было непросто. По настоянию США их сняли с вооружения, но теперь Россия разрабатывает БЖРК нового поколения, где вместо одной ракеты будет шесть).
За локомотивом — платформа. Следом — полувагон с вешками габаритов. Дальше — еще пять полувагонов. Они нужны для того, чтобы в случае задевания вешками габаритов препятствия поезд мог остановиться до соприкосновения с препятствием негабаритного груза. Затем — вагон, подобный тем, что используются в групповых рефрижераторных подвижных составах (мехсекциях). В таком вагоне находятся места для сопровождающего персонала, а также дизельный энергогенератор.
В середине состава — управляемая платформа вагона-транспортера с корпусом реактора. С двух пультов управления, размещенных по обе стороны перевозимого уникального груза, операторы регулируют его положение вправо-влево и вверх-вниз относительно железнодорожного полотна, чтобы не задеть объекты инфраструктуры железнодорожной сети.
Корпус реактора ВВЭР-1200 представляет собой вертикальный цилиндр высотой 13 метров и диаметром 4,5 метра с эллиптическим днищем, внутри которого будут впоследствии размещены активная зона и внутрикорпусные устройства. Толщина стенок корпуса — порядка 200 мм. В днище — 300 мм.
Визуально следов возможного
Этот транспортер изготовлен в Германии. Предприятие-перевозчик имеет два подобных поезда, которые доставляют крупногабаритное оборудование на Белорусскую АЭС. Самый тяжелый груз, доставленный на БелАЭС этим транспортом, — статор турбогенератора массой более 500 тонн, доставленный в октябре 2016 года.
Прибытие на БелАЭС ожидается 28 декабря 2016 года в 19.00−20.00.
Напомним, что первый корпус первого реактора доставили на БелАЭС 24 декабря 2015 года. 10 июля 2016 года этот корпус уронили, согласно официальной информации, с высоты от 2-х до 4-х метров днищем на грунт.
25 июля об этом
11 августа белорусской стороной было принято решение
Российская сторона согласилась
Сейчас корпус первого реактора находится под навесом около реакторного зала. Визуально повреждений на нем не видно. На корпусе заметны следы шлифовки и нанесенная в этих местах контрольная разметка, применявшаяся для исследования возможного изменения геометрии из-за падения.
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Корреспондент TUT.BY сфотографировал состав в районе станции Олехновичи. К вечеру его должны доставить на строительную площадку.
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