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Контрабандисты спрятали одежду и кожаные сумки под селедкой

28.12.2016 18:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Незаконный ввоз крупной партии кожаных сумок и одежды пресекли сотрудники оперативной таможни, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе ГТК.

Контрабандный груз был спрятан в фуре, которая пересекала границу Таможенного союза через пункт пропуск "Котловка". Водитель грузовика, принадлежащего российской транспортной компании предъявил документы, в которых значилось, что он перевозит сельдь из Калининграда в Киров.

В ходе досмотра таможенники обнаружили под упаковками сельди коробки с кожаными сумками и одеждой.

По предварительным подсчетам, сумма незаконно ввозимых товаров составила порядка 31 тысячи долларов. Всего сотрудники таможни изъяли около 1700 единиц товара. Ведется проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Незаконный ввоз крупной партии кожаных сумок и одежды пресекли сотрудники оперативной таможни, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе ГТК....

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