МИНСК, 28 дек — Sputnik. Правоохранительные органы устанавливает число тех, кто воспользовался услугами визового центра, директор и сотрудники которого были задержаны в Минске, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.

В среду стало известно, что милиция задержала директора и сотрудников коммерческой структуры по подозрению в содействии незаконному пребыванию в Беларуси иностранных граждан.

"Уже сейчас можно говорить, что счет (клиентов фирмы — Sputnik) будет идти на сотни", — подчеркнули в МВД.

Отмечается, что услугами визового центра пользовались организаторы каналов незаконной миграции — нелегалам оформляли поддельные свидетельства о регистрации по месту пребывания. Один из фактов был оглашен — иностранный студент заплатил около 46 долларов за поддельный документ.

Оперативные данные свидетельствуют, что фирма оказывала услуги такого рода с 2013 года. В офисе были обнаружены 92 поддельных печати юридических лиц и банков, порядка 1000 пакетов поддельных документов визовой поддержки и более 250 тысяч долларов США.

В отношении 34-летнего директора, ранее судимого, и сотрудников фирмы, задержанных правоохранителями, возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 371-1 и ч.2 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси.