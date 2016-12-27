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МВД: количество нелегальных клиентов визового центра идет на сотни

28.12.2016 18:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Правоохранительные органы устанавливает число тех, кто воспользовался услугами визового центра, директор и сотрудники которого были задержаны в Минске, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.

В среду стало известно, что милиция задержала директора и сотрудников коммерческой структуры по подозрению в содействии незаконному пребыванию в Беларуси иностранных граждан.

МВД: количество нелегальных клиентов визового центра идет на сотни
© Sputnik/
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"Уже сейчас можно говорить, что счет (клиентов фирмы — Sputnik) будет идти на сотни", — подчеркнули в МВД.

Отмечается, что услугами визового центра пользовались организаторы каналов незаконной миграции — нелегалам оформляли поддельные свидетельства о регистрации по месту пребывания. Один из фактов был оглашен — иностранный студент заплатил около 46 долларов за поддельный документ.

Оперативные данные свидетельствуют, что фирма оказывала услуги такого рода с 2013 года. В офисе были обнаружены 92 поддельных печати юридических лиц и банков, порядка 1000 пакетов поддельных документов визовой поддержки и более 250 тысяч долларов США.

В отношении 34-летнего директора, ранее судимого, и сотрудников фирмы, задержанных правоохранителями, возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 371-1 и ч.2 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Фирма оказывала услуги организаторам каналов незаконной переправки нелегалов, оформляя поддельные свидетельства по месту пребывания.

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