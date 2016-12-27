Новую поликлинику на 650 посещений в сутки откроют в Гродно в 2017 году, сообщил на пресс-коференции председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Поликлиника строится в спальном микрорайоне Вишневец. Профинансировать завершение строительства объекта планируется в 2017 году из областной инвестиционной программы, на эти цели рассчитывают направить Br12,3 млн «Это долгожданный объект, который снимет ряд проблем в большом микрорайоне», — отметил губернатор.

В 2017 году также планируется завершить реконструкцию нескольких других объектов здравоохранения — здания бывшей железнодорожной больницы в Гродно, в которой будет размещен областной кожно-венерологический диспансер, амбулатории с дневным стационаром в деревне Гольшаны Ошмянского района. В числе важных медицинских объектов, над появлением которых работают в Гродненской области, — онкоцентр. «Мы двигаемся по пути создания такого центра с помощью механизма государственно-частного партнерства, проводятся встречи, переговоры», — уточнил Владимир Кравцов.

Губернатор провел пресс-конференцию для региональных и республиканских СМИ, на которой рассказал о предварительных итогах работы региона за 2016 год и наиболее важных направлениях на следующий год. Вопросы журналистов касались экономической и культурно-социальной сфер, сельского хозяйства, строительства, решения точечных проблем в районах области и реализации проектов в разных сферах.